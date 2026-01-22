Estados Unidos designa a Laura Dogu como jefa de misión en Venezuela en medio de acercamiento bilateral

La administración del presidente Donald Trump designó a Laura Dogu como la nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en un paso importante dentro del proceso para restablecer gradualmente las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas, reveló la agencia AFP.

La designación de Dogu, cuyo nombre ya aparece en el sitio web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, fue confirmada por una fuente interna bajo condición de anonimato.

De acuerdo con Globovisión, Dogu, originaria de Texas, cuenta con una trayectoria en el servicio exterior de Estados Unidos e incluye nombramientos como embajadora en Honduras (2022–2025) y Nicaragua (2015–2018).

Además, Dogu desempeñó funciones relevantes en el ámbito de seguridad y defensa de Estados Unidos, como consejera de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército estadounidense y subdirectora de la sección del FBI encargada de la recuperación de rehenes en el extranjero.

El nombramiento de Dogu se conoce el mismo día que The Guardian reveló que tanto la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de ese país, se comprometieron a cooperar con la administración de Trump una vez que el líder depuesto, Nicolás Maduro, dejara el poder.

La revelación de The Guardian se suma a una investigación de The Miami Herald, publicada en octubre de 2025, que informó de las negociaciones realizadas bajo la mediación de Catar, en las que Rodríguez manifestó su voluntad de fungir como presidenta interina de su país.