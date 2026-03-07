Panamá lidera acuerdos de pesca sostenible al concluir la SPRFMO 2026

Panamá se consolidó esta semana como el epicentro de la gobernanza oceánica global al clausurarse la 14.ª Reunión Anual de la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO). Tras jornadas de intensas negociaciones que iniciaron el pasado 2 de marzo, delegaciones de más de 20 países y organizaciones internacionales lograron consensos críticos para la supervivencia de las pesquerías más importantes del hemisferio sur, informó este sábado la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

El punto más relevante de la agenda fue la actualización de las medidas para la pesquería de jurel (Trachurus murphyi). Gracias a los informes positivos del Comité Científico, los expertos ratificaron cuotas de captura que aseguran la recuperación de la biomasa, permitiendo niveles de explotación comercial que no comprometen el futuro de la especie.

Asimismo, el encuentro puso un foco sin precedentes en la gestión del calamar gigante (Dosidicus gigas), estableciendo un marco regulatorio más estricto para las flotas de larga distancia que operan en aguas internacionales adyacentes a las zonas económicas exclusivas de los países ribereños.

Otro hito fundamental fue la discusión sobre la implementación del Tratado BBNJ (Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional). Panamá, como país anfitrión, impulsó un diálogo para alinear las políticas de la SPRFMO con este nuevo marco jurídico internacional, buscando que las áreas protegidas en alta mar coexistan con una actividad pesquera responsable y trazable.

La reunión cerró con el compromiso de adoptar un Plan de Negocios Plurianual (2026-2028) que modernizará la Secretaría de la organización y mejorará la transparencia de los datos científicos compartidos entre los Estados miembros.