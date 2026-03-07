¿Por qué Petro no fue a la cumbre de Trump y asistió al funeral de Jesse Jackson?

La ausencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la cumbre de seguridad regional “Escudo de las Américas”, realizada este 7 de marzo en Miami, abrió un debate político luego de que el mandatario sí participara en los servicios fúnebres del reverendo y líder de derechos civiles Jesse Jackson en Estados Unidos. El encuentro en Miami reunió a varios mandatarios latinoamericanos convocados por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de fortalecer la cooperación hemisférica contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. Durante la cita, Trump anunció la creación de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una alianza que contempla cooperación militar y operativa entre los países firmantes. Sin embargo, Petro no participó en la reunión. Su ausencia coincidió con su presencia en los actos fúnebres en honor a Jesse Jackson, histórico activista afroestadounidense y referente del movimiento por los derechos civiles.

Una cumbre con enfoque militar contra el narcotráfico

Durante el encuentro “Escudo de las Américas”, Trump afirmó que la nueva coalición regional busca “aniquilar” a los cárteles del narcotráfico, a los que su administración designa como organizaciones terroristas extranjeras. Según el mandatario estadounidense, el acuerdo contempla acciones como:

Uso de capacidades militares para combatir grupos criminales.

Intervenciones de precisión contra centros de mando de los cárteles.

Intercambio de inteligencia y entrenamiento militar.

Operaciones navales y aéreas para interceptar cargamentos de droga.

Entre los líderes latinoamericanos que respaldaron la iniciativa estuvieron José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica; Javier Milei, presidente de Argentina; Nayib Bukele, mandatario de El Salvador; y Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Colombia no fue invitada a la reunión

La ausencia de Petro también se explica por un factor diplomático. De acuerdo con información divulgada por Caracol Noticias, Colombia no fue invitada al encuentro regional previo ni a la cumbre de seguridad organizada por Estados Unidos. Según ese medio, en Miami se realizó una conferencia sobre seguridad en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde representantes de casi 20 países latinoamericanos y del Caribe firmaron un acuerdo para combatir lo que Washington denomina “narcoterrorismo”. En ese encuentro participaron países como Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. No obstante, Colombia, México, Brasil y Nicaragua quedaron por fuera de la convocatoria, según el reporte. Desde la Casa Blanca señalaron que fueron invitados gobiernos alineados con la estrategia de seguridad de la administración Trump, lo que explicaría la exclusión de varios países.

Extrañeza en el Gobierno colombiano

Según la misma información citada por Caracol, el Ministerio de Defensa de Colombia y el Comando General de las Fuerzas Militares confirmaron que no recibieron invitación para participar en la conferencia ni en el encuentro regional. Las autoridades colombianas manifestaron sorpresa por la exclusión, especialmente después de que Petro y Trump sostuvieron una reunión semanas antes en la que discutieron cooperación militar y lucha contra el narcotráfico.

Contexto regional