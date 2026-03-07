  1. Inicio
Cuatro ausencias clave en la cumbre ‘Escudo de las Américas’: los mandatarios que no llegaron a Doral

En el sentido de las manecillas del reloj: Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y José María Balcázar. EFE
Emiliana Tuñón
  • 07/03/2026 11:05
Mandatarios de América Latina se reúnen este sábado en Doral, Florida, en la cumbre “Escudo de las Américas”, liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este sábado 7 de marzo se celebra en la ciudad de Doral, en el estado de Florida, la cumbre “Escudo de las Américas”, un encuentro regional encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reúne a varios mandatarios de América Latina para abordar temas de cooperación y seguridad en el hemisferio.

No obstante, algunos líderes relevantes de la región no fueron parte del encuentro. Entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien no fue invitada a la cumbre. Tampoco asistieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ni el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el caso de Perú, la ausencia se debe al contexto electoral que atraviesa el país, ya que se celebrarán elecciones el próximo 12 de abril para definir a sus nuevas autoridades.

La cumbre “Escudo de las Américas” busca fortalecer el diálogo político y la cooperación entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos en un contexto regional marcado por desafíos en seguridad, migración y economía.

Mulino y varios mandatarios latinoamericanos participan en reunión con Trump

Durante la jornada, Trump sostendrá reuniones con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y otros líderes latinoamericanos invitados al foro.

Entre los mandatarios participantes se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. También participa la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

