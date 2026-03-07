Cuatro ausencias clave en la cumbre ‘Escudo de las Américas’: los mandatarios que no llegaron a Doral

Este sábado 7 de marzo se celebra en la ciudad de Doral, en el estado de Florida, la cumbre “Escudo de las Américas”, un encuentro regional encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reúne a varios mandatarios de América Latina para abordar temas de cooperación y seguridad en el hemisferio.

No obstante, algunos líderes relevantes de la región no fueron parte del encuentro. Entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien no fue invitada a la cumbre. Tampoco asistieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ni el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el caso de Perú, la ausencia se debe al contexto electoral que atraviesa el país, ya que se celebrarán elecciones el próximo 12 de abril para definir a sus nuevas autoridades.

La cumbre “Escudo de las Américas” busca fortalecer el diálogo político y la cooperación entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos en un contexto regional marcado por desafíos en seguridad, migración y economía.