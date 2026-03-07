Cuatro ausencias clave en la cumbre ‘Escudo de las Américas’: los mandatarios que no llegaron a Doral

Durante la jornada, Trump sostendrá reuniones con el presidente de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, y otros líderes latinoamericanos invitados al foro.Entre los mandatarios participantes se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. También participa la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.