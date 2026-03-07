‘Me encanta ese Canal’: Donald Trump vuelve a poner la vía acuática en el centro del debate

El Canal de Panamá fue uno de los temas abordados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada con la presencia de 12 mandatarios del continente.

Durante el encuentro, el mandatario estadounidense se refirió a distintos asuntos del escenario internacional en los que Washington ha tenido protagonismo.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fue su referencia directa al Canal de Panamá, al advertir que Estados Unidos no permitirá que potencias extranjeras amplíen su presencia en esta infraestructura estratégica para el comercio mundial.