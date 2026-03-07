  1. Inicio
Nacional

‘Me encanta ese Canal’: Donald Trump vuelve a poner la vía acuática en el centro del debate

Trump destaca la vía interoceánica ante líderes regionales en la cumbre ‘Escudo de las Américas’.
Trump destaca la vía interoceánica ante líderes regionales en la cumbre ‘Escudo de las Américas’. | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/03/2026 12:18
El Canal de Panamá volvió al centro del debate internacional luego de que Donald Trump hablara sobre su importancia durante una cumbre hemisférica.

El Canal de Panamá fue uno de los temas abordados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada con la presencia de 12 mandatarios del continente.

Durante el encuentro, el mandatario estadounidense se refirió a distintos asuntos del escenario internacional en los que Washington ha tenido protagonismo.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fue su referencia directa al Canal de Panamá, al advertir que Estados Unidos no permitirá que potencias extranjeras amplíen su presencia en esta infraestructura estratégica para el comercio mundial.

El presidente también hizo comentarios sobre la vía interoceánica, a la que describió como su “Canal favorito”, destacando su relevancia geopolítica y económica para el comercio global.

“Me encanta ese Canal”, expresó Trump al referirse a la presencia del presidente José Raúl Mulino en la cumbre de jefes de Estado “Escudo de las Américas”.

Incluso añadió un comentario sobre el acuerdo histórico que llevó a Panamá a administrar la vía interoceánica: “Presidente de Panamá, amo a ese Canal. José, creo que hizo el mejor negocio de la historia. Lo compró por 1 dolar. Uno de nuestros brillantes presidentes, ja, ja, ja. No puedo dormir por ese trato.... José Raul Mulino...¿Sabes que hizo uno de los mejores negocios de bienes raices de la historia?””, dijo el mandatario republicano.

