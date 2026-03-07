Claves del discurso de Donald Trump más allá del Canal de Panamá

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump (c), posando de izquierda a derecha (atrás): los presidentes de, Bolivia, Rodrigo Paz, de Argentina, Javier Milei; de Panamá José Raúl Mulino, de Honduras, Nasry Asfura yel presidente electo de Chile, José Antonio Kast , abajo de izquierda a derecha; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Guyana, Irfaan Ali; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el presidente de Ecuador Daniel Noboa este sábado en Miami.(
La Casa Blanca | EFE )