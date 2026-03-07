Claves del discurso de Donald Trump más allá del Canal de Panamá

Más allá de sus advertencias sobre el Canal de Panamá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump delineó este sábado una agenda más amplia para América Latina basada en seguridad hemisférica, cooperación militar contra el crimen organizado y cambios en la relación con Venezuela.

Durante su intervención ante mandatarios de la región en la cumbre “Escudo de las Américas”, el líder republicano anunció la creación de una coalición regional para enfrentar a los cárteles de la droga, a los que su administración ha designado como organizaciones terroristas.

Según explicó, la iniciativa permitirá coordinar operaciones entre fuerzas armadas, compartir inteligencia y realizar intervenciones dirigidas contra las estructuras criminales.

“La única forma de derrotar a estos enemigos es liberando nuestro poderío militar”, afirmó Trump al defender un enfoque más agresivo contra estas organizaciones.

El mandatario también planteó reforzar los controles marítimos y aéreos para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente el fentanilo.

Giro en la relación con Venezuela

En su discurso, Trump confirmó además que Washington reconoció formalmente al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez en Venezuela y anunció un acuerdo para facilitar la comercialización de oro y otros minerales venezolanos.

El presidente aseguró que su administración ha estado trabajando con el nuevo gobierno tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro, y calificó la relación actual como un avance hacia la estabilidad política en el país sudamericano.

Mensaje sobre situación de Cuba

Trump también se refirió a la situación de Cuba, al afirmar que el sistema actual de la isla atraviesa “sus últimos momentos”, aunque aseguró que podría tener “una gran vida nueva”.

El presidente señaló además que mantiene conversaciones con autoridades cubanas junto con su secretario de Estado, Marco Rubio, aunque no ofreció detalles sobre las negociaciones.

Advertencia sobre el Canal de Panamá

Trump también se refirió directamente al Canal de Panamá al advertir que Estados Unidos no permitirá que potencias extranjeras amplíen su presencia en esta infraestructura estratégica para el comercio mundial.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que Washington vigilará cualquier intento de influencia hostil en el hemisferio occidental.

“No vamos a permitir que una influencia extranjera hostil se establezca en este hemisferio. Eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No lo vamos a permitir”, declaró Trump ante los líderes presentes, entre ellos el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El presidente estadounidense incluso se refirió a la vía interoceánica como su “canal favorito”, destacando su importancia geopolítica y económica para el comercio global.

Reunión con líderes regionales

El encuentro reunió a varios jefes de Estado de América Latina, entre ellos el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, así como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana).

Durante la reunión, Trump insistió en que Estados Unidos buscará fortalecer la cooperación con gobiernos aliados para enfrentar amenazas transnacionales y reforzar la seguridad en el hemisferio.