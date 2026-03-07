Cumbre ‘Escudo de las Américas’: Marco Rubio destaca a América Latina como socio estratégico de Estados Unidos

<b>El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio</b>, afirmó este sábado 7 de marzo, que <b>los países participantes en la cumbre 'Escudo de las Américas' son aliados y amigos de Washington,</b> y destacó que el encuentro busca fortalecer la cooperación en seguridad, economía y desarrollo en el hemisferio occidental.Durante su intervención en el encuentro convocado por el presidente estadounidense Donald Trump en la ciudad de Miami, Rubio agradeció la presencia de los líderes regionales y s<b>ubrayó que el objetivo de la reunión es consolidar una alianza estratégica entre Estados Unidos y los países del continente.</b>La cumbre reúne a mandatarios y representantes de 12 países del hemisferio, entre ellos el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en un encuentro enfocado en reforzar la cooperación regional frente a desafíos como el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular.Rubio señaló que los países participantes no solo son aliados de Estados Unidos, sino también socios clave en los esfuerzos para impulsar la prosperidad económica y la seguridad regional.<i>'Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros'</i>, afirmó el secretario de Estado durante su discurso.El funcionario también destacó el potencial económico y demográfico de los países del hemisferio occidental y expresó la intención de Washington de fortalecer la cooperación para promover el desarrollo.<i><b>'Son países con un potencial extraordinario. Queremos ser socios en desarrollar sus economías y su seguridad'</b></i>, dijo Rubio.Según el secretario de Estado, el objetivo de la iniciativa es demostrar que la cooperación con Estados Unidos puede generar beneficios mutuos para los países del continente.<i>'Queremos que el mundo vea que cuando eres un amigo y un aliado de Estados Unidos, es algo positivo y que esa relación es recíproca'</i>, añadió.La cumbre 'Escudo de las Américas' busca establecer una nueva iniciativa de seguridad regional que promueva la coordinación entre los gobiernos del hemisferio para enfrentar amenazas transnacionales y fortalecer la estabilidad política y económica de la región.Entre los mandatarios presentes en el encuentro figuran el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, entre otros líderes regionales.Rubio concluyó señalando que el trabajo conjunto entre Estados Unidos y los países del continente permitirá impulsar iniciativas que, según dijo, beneficiarán a las futuras generaciones del hemisferio.<i>'Seguiremos trabajando juntos y vamos a hacer cosas muy importantes para esta región que las generaciones futuras nos van a agradecer',</i> afirmó.