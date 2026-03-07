Cumbre ‘Escudo de las Américas’: Marco Rubio destaca a América Latina como socio estratégico de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado 7 de marzo, que los países participantes en la cumbre “Escudo de las Américas” son aliados y amigos de Washington, y destacó que el encuentro busca fortalecer la cooperación en seguridad, economía y desarrollo en el hemisferio occidental.

Durante su intervención en el encuentro convocado por el presidente estadounidense Donald Trump en la ciudad de Miami, Rubio agradeció la presencia de los líderes regionales y subrayó que el objetivo de la reunión es consolidar una alianza estratégica entre Estados Unidos y los países del continente.

La cumbre reúne a mandatarios y representantes de 12 países del hemisferio, entre ellos el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en un encuentro enfocado en reforzar la cooperación regional frente a desafíos como el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular.

Rubio señaló que los países participantes no solo son aliados de Estados Unidos, sino también socios clave en los esfuerzos para impulsar la prosperidad económica y la seguridad regional.

“Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros”, afirmó el secretario de Estado durante su discurso.

El funcionario también destacó el potencial económico y demográfico de los países del hemisferio occidental y expresó la intención de Washington de fortalecer la cooperación para promover el desarrollo.

“Son países con un potencial extraordinario. Queremos ser socios en desarrollar sus economías y su seguridad”, dijo Rubio.

Según el secretario de Estado, el objetivo de la iniciativa es demostrar que la cooperación con Estados Unidos puede generar beneficios mutuos para los países del continente.

“Queremos que el mundo vea que cuando eres un amigo y un aliado de Estados Unidos, es algo positivo y que esa relación es recíproca”, añadió.

La cumbre “Escudo de las Américas” busca establecer una nueva iniciativa de seguridad regional que promueva la coordinación entre los gobiernos del hemisferio para enfrentar amenazas transnacionales y fortalecer la estabilidad política y económica de la región.

Entre los mandatarios presentes en el encuentro figuran el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, entre otros líderes regionales.

Rubio concluyó señalando que el trabajo conjunto entre Estados Unidos y los países del continente permitirá impulsar iniciativas que, según dijo, beneficiarán a las futuras generaciones del hemisferio.

“Seguiremos trabajando juntos y vamos a hacer cosas muy importantes para esta región que las generaciones futuras nos van a agradecer”, afirmó.