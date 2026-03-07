Cumbre ‘Escudo de las Américas’: Mulino se reunirá con líderes regionales y funcionarios de Estados Unidos

El presidente José Raúl Mulino llegó la mañana de este sábado 7 de marzo a la sede de la cumbre de presidentes “Escudo de las Américas” en el hotel Trump National Doral en la ciudad de Miami.

Mulino participa de este encuentro convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de establecer un acuerdo entre 12 países del continente americano para fortalecer la seguridad regional y combatir el crimen organizado.

También se desea luchar contra narcotráfico transnacional, la migración irregula e impulsar medidas para la prosperidad económica del hemisferio occidental.

Durante la cumbre, se espera que Mulino sostenga reuniones bilaterales con altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard W. Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright.

En el encuentro también participan varios mandatarios de la región, entre ellos Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; Nasry Asfura, de Honduras; Luis Abinader, de República Dominicana; y Rodrigo Chaves Robles, de Costa Rica.

Asimismo, participan el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.Trump ha calificado el acuerdo “Escudo de las Américas” como “una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental”.

Para coordinar este programa, el mandatario estadounidense designó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.