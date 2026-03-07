Trump afirma que Irán sufre una ‘derrota militar sin precedentes’ tras ofensiva de Estados Unidos e Israel

El presidente Donald Trump aseguró este sábado 7 de marzo que Irán atraviesa una derrota militar “sin precedentes” luego de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos y Israel, reportó el diario ABC de España.

Trump afirmó que Teherán ha tenido que pedir disculpas a varios países de Oriente Próximo y prometer que no volverá a atacarlos.

“Irán, que está siendo derrotado completamente, ha pedido disculpas a sus vecinos de Oriente Próximo y ha prometido que no volverá a disparar contra ellos”, escribió Trump en un mensaje difundido en redes sociales.

Según el mandatario, ese compromiso fue consecuencia directa de los “ataques implacables de Estados Unidos e Israel”.

Las declaraciones se producen al cumplirse una semana del inicio de la ofensiva militar contra territorio iraní. Trump sostuvo que el objetivo estratégico del régimen iraní era dominar toda la región.

“Estaban intentando apoderarse de Oriente Próximo y gobernarlo”, afirmó el presidente estadounidense, quien considera que la operación militar liderada por Washington y sus aliados ha modificado el equilibrio de poder regional.

Trump aseguró que esta sería la primera vez que Irán pierde frente a países vecinos de Oriente Próximo en miles de años, un hecho que, a su juicio, marca un cambio histórico en la dinámica geopolítica de la región.

El mandatario también señaló que varios líderes regionales le han expresado personalmente su agradecimiento por la operación militar.

“Me han dicho: ‘Gracias, presidente Trump’. Y yo les he respondido: ‘De nada’”, comentó.

Trump añadió que la campaña militar ha puesto fin al papel de Irán como potencia intimidatoria en Oriente Próximo. “Irán ya no es el matón de Oriente Próximo. Ahora es el perdedor de Oriente Próximo”, afirmó.