Trump advierte que no permitirá influencia extranjera en el Canal de Panamá

El mandatario aseguró que Washington vigilará de cerca cualquier intento de presencia hostil en el hemisferio occidental.
Laura Chang
  • 07/03/2026 10:48
Durante el lanzamiento de su iniciativa ‘Escudo de las Américas’, el presidente de Estados Unidos mencionó directamente al Canal de Panamá frente al mandatario panameño José Raúl Mulino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado 7 de marzo un mensaje contundente sobre la seguridad hemisférica y puso en el centro del debate al Canal de Panamá, al advertir que su gobierno no permitirá que potencias extranjeras amplíen su influencia en América.

Durante el discurso inaugural de su nueva estrategia regional denominada “Escudo de las Américas”, el mandatario aseguró que Washington vigilará de cerca cualquier intento de presencia hostil en el hemisferio occidental.

No vamos a permitir que una influencia extranjera hostil se establezca en este hemisferio. Eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No lo vamos a permitir”, afirmó Trump ante una audiencia de líderes latinoamericanos.

El mensaje fue pronunciado frente a varios jefes de Estado invitados al evento, entre ellos el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lo que convirtió al canal interoceánico en uno de los temas más comentados del encuentro regional.

Trump saluda a Mulino a su llegada a la cumbre en Doral, Miami.
Trump saluda a Mulino a su llegada a la cumbre en Doral, Miami. AFP

Trump incluso se refirió a la estratégica vía marítima como su “canal favorito”, subrayando la importancia geopolítica y económica que tiene para Estados Unidos y el comercio global.

El planteamiento forma parte de la nueva doctrina de seguridad impulsada por la Casa Blanca bajo el concepto de “Escudo de las Américas”, una iniciativa que busca reforzar la cooperación regional y limitar la presencia de actores considerados adversarios por Washington.

