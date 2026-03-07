  1. Inicio
TRANSMISIÓN EN VIVO

Trump recibe a Mulino y 11 presidentes más en la cumbre ‘Escudo de las Américas

Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezarán la cumbre.
Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezarán la cumbre. Tomado de video
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 07/03/2026 12:00
Los temas están divididos en tres ejes, en los que se destaca la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular

Este sábado 7 de marzo se realiza la cumbre “Escudo de las Américas”, un encuentro que se celebrará en la ciudad de Doral (Florida) y que estará encabezado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump se reunirá con el presidente José Raúl Mulino y 11 mandatarios más de la región latinoamericana.

