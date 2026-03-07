Cuba está en sus ‘últimos momentos’ y podría tener una ‘nueva vida’, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba atraviesa “sus últimos momentos” tal como se conoce actualmente, aunque aseguró que la isla podría tener “una gran vida nueva” en el futuro y reveló que su gobierno mantiene negociaciones con La Habana.

El mandatario hizo las declaraciones durante la cumbre “Escudo de las Américas”, justo a líderes latinoamericanos en Miami, donde sostuvo que espera un cambio próximo en el país caribeño.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos”, expresó Trump durante su intervención.

El presidente estadounidense también indicó que su administración mantiene conversaciones con autoridades cubanas, en las que participan tanto él como el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas negociaciones.

Según Trump, un eventual acuerdo con Cuba podría alcanzarse con relativa facilidad, aunque recordó que durante décadas se ha hablado de la situación política de la isla sin que se produzcan cambios significativos.

“Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero durante 50 años he estado escuchando hablar de Cuba”, afirmó.

El mandatario también señaló que actualmente su prioridad política está centrada en el conflicto con Irán, aunque reiteró su expectativa de que se produzca un cambio en la isla caribeña.