Pentágono confirma tres bajas estadounidenses mientras Irán responde con nuevos ataques

El Pentágono confirmó este domingo la muerte de tres militares estadounidenses en medio de la escalada bélica con Irán, que ha intensificado sus represalias en el Golfo y contra Israel tras la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei.

El conflicto se agudizó luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, iniciado el sábado. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en declaraciones a Fox News que “48 líderes iraníes desaparecieron de un solo golpe” y afirmó que la ofensiva “avanza rápidamente”, reiterando su llamado a un cambio de régimen en Teherán.

En respuesta, Irán lanzó nuevos ataques contra países del Golfo que albergan bases estadounidenses y contra Israel. En Bet Shemesh, en el centro israelí, nueve personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un edificio colapsó tras el “impacto directo” de un misil iraní, según los servicios de emergencia. En la víspera, una mujer falleció en Tel Aviv.

El mando militar estadounidense para Oriente Medio, el United States Central Command (CENTCOM), informó además del hundimiento de una corbeta iraní en el golfo de Omán y negó que el portaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido alcanzado por misiles iraníes. “Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, afirmó el comando.

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron haber lanzado un ataque “a gran escala” contra “el enemigo”, señalando que sus objetivos son bases estadounidenses y no los países vecinos. Sin embargo, periodistas reportaron explosiones en ciudades como Dubái, Doha, Riad y Manama.

Omán, que había actuado como mediador en las negociaciones reanudadas en febrero entre Washington y Teherán, fue atacado por primera vez. En Emiratos Árabes Unidos, al menos tres personas murieron y 58 resultaron heridas desde el sábado.

Asimismo, dos barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde transita alrededor del 20% del crudo mundial. Los Guardianes de la Revolución declararon el estrecho cerrado “de facto”, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó la venganza como un “deber y derecho legítimo” tras la muerte de Jamenei y de otros altos cargos, entre ellos el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Las autoridades decretaron 40 días de luto nacional.

Medios iraníes informaron que familiares directos de Jamenei también fallecieron en el ataque. El poder judicial iraní aseguró que un bombardeo alcanzó un colegio en el sur del país y dejó 108 muertos, aunque esta cifra no pudo ser verificada de manera independiente.

En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la movilización de 100.000 reservistas y advirtió que la aviación intensificará sus operaciones sobre Teherán.

Tras la muerte del líder supremo, el gobierno iraní anunció la conformación de un triunvirato encargado de la transición, integrado por el presidente Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholamhosein Mohseni Ejei y el clérigo Alireza Arafi, miembro de la Asamblea de Expertos.

Desde el exilio, Reza Pahlavi, hijo del último sah derrocado en 1979, consideró ilegítimo cualquier sucesor proveniente del actual sistema y se presentó como figura de transición hacia una democracia secular.

Trump advirtió que Estados Unidos responderá con “una fuerza nunca antes vista” si continúan las represalias iraníes e instó a la población iraní a sublevarse contra el régimen.

La escalada también ha provocado la mayor perturbación en el transporte aéreo global desde la pandemia de covid-19, con miles de vuelos hacia Oriente Medio cancelados o retrasados. La naviera danesa Maersk suspendió el tránsito de sus buques por el estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, mientras que la italo-suiza MSC ordenó a sus embarcaciones en el Golfo ponerse a salvo y paralizó cargamentos con destino a la región.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de una confrontación de mayor escala en una de las zonas estratégicas para el suministro energético mundial.