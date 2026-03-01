Año escolar inicia el lunes 2 de marzo: Lo que debe saber del primer trimestre

El año escolar 2026 comenzará oficialmente el próximo lunes 2 de marzo en todo el país, de acuerdo con el calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación de Panamá.

Las clases iniciarán de manera simultánea en los centros educativos oficiales y particulares de los niveles de primaria, premedia y media a nivel nacional. La entidad precisó que el calendario será de cumplimiento obligatorio e ininterrumpido, con una duración total de 42 semanas académicas en todo el territorio.

Según lo programado, el primer trimestre se desarrollará del 2 de marzo al 29 de mayo. Posteriormente, los estudiantes tendrán un receso escolar del 1 al 5 de junio, antes de retomar las actividades correspondientes al segundo período académico.