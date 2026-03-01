Año escolar inicia el lunes 2 de marzo: Lo que debe saber del primer trimestre

El segundo trimestre del año escolar 2026 se desarrollará del 8 de junio al 4 de septiembre, según el calendario establecido por el Ministerio de Educación de Panamá. Posteriormente, los estudiantes tendrán un receso académico del 7 al 11 de septiembre.El tercer trimestre iniciará el 14 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de diciembre, dando paso a la recta final del período lectivo.De acuerdo con la entidad, el año escolar concluirá oficialmente con la semana de balance y graduaciones, programada del 14 al 18 de diciembre de 2026, fecha que marcará el cierre formal de las actividades académicas en todo el país.