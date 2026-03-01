  1. Inicio
Año escolar inicia el lunes 2 de marzo: Lo que debe saber del primer trimestre

Escuela Josefa Montero de Vásquez, en Boquete
Escuela Josefa Montero de Vásquez, en Boquete Meduca
Emiliana Tuñón
  • 01/03/2026 11:40
Estudiantes de primaria, premedia y media regresan a clases el próximo lunes a nivel nacional.

El año escolar 2026 comenzará oficialmente el próximo lunes 2 de marzo en todo el país, de acuerdo con el calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación de Panamá.

Las clases iniciarán de manera simultánea en los centros educativos oficiales y particulares de los niveles de primaria, premedia y media a nivel nacional. La entidad precisó que el calendario será de cumplimiento obligatorio e ininterrumpido, con una duración total de 42 semanas académicas en todo el territorio.

Según lo programado, el primer trimestre se desarrollará del 2 de marzo al 29 de mayo. Posteriormente, los estudiantes tendrán un receso escolar del 1 al 5 de junio, antes de retomar las actividades correspondientes al segundo período académico.

El año escolar cerrará con balance y graduaciones en diciembre

El segundo trimestre del año escolar 2026 se desarrollará del 8 de junio al 4 de septiembre, según el calendario establecido por el Ministerio de Educación de Panamá. Posteriormente, los estudiantes tendrán un receso académico del 7 al 11 de septiembre.

El tercer trimestre iniciará el 14 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de diciembre, dando paso a la recta final del período lectivo.

De acuerdo con la entidad, el año escolar concluirá oficialmente con la semana de balance y graduaciones, programada del 14 al 18 de diciembre de 2026, fecha que marcará el cierre formal de las actividades académicas en todo el país.

