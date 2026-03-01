ELN anuncia cese del fuego por elecciones legislativas en Colombia tras recientes ataques

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia informó este domingo 1 de marzo que entrará en vigor un cese del fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas, el cual comenzará el sábado 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del martes 10 de marzo.

“El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y de no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un cese del fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo. Por otro lado, aclaramos que no es política del ELN amenazar ni atentar contra candidatos”, señaló el grupo guerrillero a través de su cuenta oficial en X.

El diario El Espectador indicó que esta afirmación se contradice con diversas acciones recientes contra candidatos políticos, como el atentado que sufrieron el pasado 5 de febrero los escoltas del candidato de la Alianza Social Independiente, Jairo Castellanos, en el municipio de Fortul (Arauca).

Otro hecho de violencia más reciente fue el ataque a un helicóptero militar que dejó 12 militares heridos en la Serranía de San Lucas, en las montañas de Colombia.

El Ejército colombiano manifestó a El Espectador que ocho militares resultaron lesionados por esquirlas y otros cuatro sufrieron heridas de mayor gravedad. Estos últimos fueron evacuados por vía aérea a un centro médico en Bucaramanga. Los uniformados se encontraban en medio de una operación militar cuando integrantes del ELN lanzaron un explosivo adaptado a un dron contra la unidad.

“Nuestras tropas del Ejército de Colombia, desplegadas en el sur de Bolívar, mantienen operaciones ofensivas sostenidas para golpear de manera directa a las estructuras armadas ilegales que pretenden intimidar a la población. Como reacción a este esfuerzo, el Grupo Armado Organizado-Ejército de Liberación Nacional atacó con drones cargados con explosivos nuestra base en San Lucas, zona rural de Montecristo, en un intento desesperado por frenar el avance de nuestras tropas”, escribió en su cuenta de X el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto.