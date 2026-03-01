ELN anuncia cese del fuego por elecciones legislativas en Colombia tras recientes ataques

La guerrilla del <b><a href="/tag/-/meta/eln-ejercito-de-liberacion-nacional">Ejército de Liberación Nacional (ELN)</a></b> de <b><a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b> informó este domingo 1 de marzo que entrará en vigor un <b>cese del fuego unilateral</b> con motivo de las <b>elecciones legislativas</b>, el cual comenzará el sábado 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del martes 10 de marzo.'El <b>Ejército de Liberación Nacional</b> envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y de no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un <b>cese del fuego unilateral</b> durante la jornada del 8 de marzo. Por otro lado, aclaramos que no es política del <b>ELN</b> amenazar ni atentar contra candidatos', señaló el grupo guerrillero a través de su cuenta oficial en <b>X</b>.El diario <b>El Espectador</b> indicó que esta afirmación se contradice con diversas acciones recientes contra candidatos políticos, como el atentado que sufrieron el pasado 5 de febrero los escoltas del candidato de la <b>Alianza Social Independiente</b>, <b>Jairo Castellanos</b>, en el municipio de <b>Fortul (Arauca)</b>.Otro hecho de violencia más reciente fue el ataque a un <b>helicóptero militar</b> que dejó <b>12 militares heridos</b> en la <b>Serranía de San Lucas, en las montañas de Colombia.</b> El <b>Ejército colombiano</b> manifestó a <b>El Espectador</b> que ocho militares resultaron lesionados por esquirlas y otros cuatro sufrieron heridas de mayor gravedad. Estos últimos fueron evacuados por vía aérea a un centro médico en <b>Bucaramanga</b>. Los uniformados se encontraban en medio de una <b>operación militar</b> cuando integrantes del <b>ELN</b> lanzaron un explosivo adaptado a un <b>dron </b>contra la unidad.'Nuestras tropas del <b>Ejército de Colombia</b>, desplegadas en el <b>sur de Bolívar</b>, mantienen operaciones ofensivas sostenidas para golpear de manera directa a las estructuras armadas ilegales que pretenden intimidar a la población. Como reacción a este esfuerzo, el <b>Grupo Armado Organizado-Ejército de Liberación Nacional</b> atacó con drones cargados con explosivos nuestra base en <b>San Lucas</b>, zona rural de <b>Montecristo</b>, en un intento desesperado por frenar el avance de nuestras tropas', escribió en su cuenta de X el comandante general de las <b>Fuerzas Militares de Colombia</b>, <b>Hugo Alejandro López Barreto</b>.