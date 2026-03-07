Sepelio de hermanas en Barranquilla desata clamor de justicia

El asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, sigue generando conmoción en Barranquilla, Colombia, donde familiares, amigos y vecinos les dieron el último adiós durante su sepelio realizado la mañana del viernes 6 de marzo.

Los medios de comunicación y las plataformas digitales informan que el funeral se llevó a cabo en el cementerio católico Calancala, en medio de escenas de profundo dolor y un fuerte clamor de justicia por parte de la comunidad que acompañó a la familia durante la despedida.

Desde temprano comenzaron a llegar allegados al camposanto con flores y mensajes de apoyo, mientras la familia intentaba asimilar la tragedia que en pocas semanas pasó de una desaparición a un caso que estremeció al Caribe colombiano.

Durante la ceremonia, la madre de las adolescentes, Maricruz Noriega, protagonizó uno de los momentos más desgarradores del sepelio. Entre sollozos y sostenida por familiares, lanzó un grito que conmovió a los presentes: “¡Ay, mis pelaitas preciosas, Dios mío, me dejaron sola!”, reflejando el profundo impacto que dejó la pérdida de sus hijas.

Vecinos del barrio La Sierrita, donde residían las jóvenes, también acudieron al funeral. En los videos se observa que muchos permanecieron en silencio durante la ceremonia, mientras otros exigían que las autoridades esclarezcan completamente el doble homicidio y se identifique a todos los responsables, reportan los medios.