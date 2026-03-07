María Corina Machado se reúne por segunda vez con Trump en la Casa Blanca para discutir transición en Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo una segunda reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro centrado en el futuro político de Venezuela y la posibilidad de una transición democrática en el país, informó al mediodía de este sábado 7 de marzo EVTV Miami.

Además, Caracol Radio de Colombia reveló otros datos en exclusiva de esa segunda reunión y citando fuentes de la administración estadounidense.

La reunión también contó con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Durante el encuentro, Machado presentó a los funcionarios estadounidenses su propuesta de transición política para Venezuela, que incluye una hoja de ruta orientada a convocar nuevas elecciones en el país.

Según las fuentes citadas por el medio colombiano, la administración de Washington pidió “paciencia” y considera que antes de avanzar hacia un proceso electoral es necesario estabilizar la situación política, especialmente porque sectores del aparato estatal aún permanecen bajo control del chavismo.

Fuentes citadas por los medios indicaron además que Machado podría ser convocada nuevamente a la Casa Blanca dentro de dos o tres semanas para continuar las conversaciones sobre el futuro político de Venezuela.

Esta reunión marca el segundo encuentro directo entre Trump y Machado en lo que va de año, consolidando el diálogo entre la líder opositora venezolana y la administración estadounidense sobre el rumbo político de Venezuela.

La reunión entre Machado y Trump se produce antes de la celebración de la cumbre “Escudo de las Américas”, a la cual fueron invitados 12 presidentes de la región, menos Delcy Rodríguez, quien desde este 7 de marzo es considerada como la nueva presidenta de Venezuela.