‘Quizá podamos involucrarla’: Trump plantea incluir a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes 20 de enero que podría “involucrar de alguna manera” a la líder opositora venezolana María Corina Machado en el futuro político de Venezuela tras la reunión que ambos sostuvieron este viernes 16 de enero en la Casa Blanca.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, realizada con motivo del primer aniversario de Trump en la presidencia.

En ese contexto, el mandatario elogió a Machado y destacó su papel frente a la situación venezolana.

Trump calificó a la dirigente opositora venezolana como “una mujer increíblemente amable” y describió el encuentro que tuvieron como “extraordinario”.

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, expresó el mandatario, dejando abierta la posibilidad de una futura participación de Machado en iniciativas relacionadas con Venezuela.