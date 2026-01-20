  1. Inicio
‘Quizá podamos involucrarla’: Trump plantea incluir a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

  • 20/01/2026 16:17
El presidente Trump destacó el papel de María Corina Machado y no descartó su participación en procesos vinculados a Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes 20 de enero que podría “involucrar de alguna manera” a la líder opositora venezolana María Corina Machado en el futuro político de Venezuela tras la reunión que ambos sostuvieron este viernes 16 de enero en la Casa Blanca.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, realizada con motivo del primer aniversario de Trump en la presidencia.

En ese contexto, el mandatario elogió a Machado y destacó su papel frente a la situación venezolana.

Trump calificó a la dirigente opositora venezolana como “una mujer increíblemente amable” y describió el encuentro que tuvieron como “extraordinario”.

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, expresó el mandatario, dejando abierta la posibilidad de una futura participación de Machado en iniciativas relacionadas con Venezuela.

Trump afirma que su postura hacia Venezuela cambió tras la salida de Maduro

Trump expresó un giro en su postura hacia Venezuela tras asegurar que la relación bilateral ha cambiado de manera significativa luego de la salida del poder de Nicolás Maduro.

Según el mandatario, en el pasado el país sudamericano enviaba a territorio estadounidense a “narcotraficantes y prisioneros”, una situación que, afirmó, quedó atrás tras lo que describió como la captura del exgobernante venezolano.

“Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, declaró Trump, al tiempo que destacó la cooperación con el nuevo Ejecutivo encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del gobierno de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.

Trump señaló además que su administración mantiene una relación de trabajo positiva con el nuevo Gobierno venezolano y adelantó que varias compañías petroleras estadounidenses se preparan para realizar “inversiones masivas” en el país. En ese contexto, subrayó el potencial energético de Venezuela, al afirmar que cuenta con reservas de petróleo incluso superiores a las de Arabia Saudí.

