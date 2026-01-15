María Corina Machado habla de esperanza, unidad y libertad para Venezuela tras reunión clave con Trump

Tras culminar su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, la líder opositora María Corina Machado se dirigió este miércoles a simpatizantes de la oposición venezolana y medios de comunicación congregados frente a la Casa Blanca, donde aseguró que el mandatario mostró un conocimiento profundo de la crisis venezolana y un compromiso claro con la libertad de los presos políticos.

Machado afirmó que el encuentro permitió una conversación directa y serena sobre el momento crítico que atraviesa Venezuela, pero también sobre la esperanza de cambio que, aseguró, comparte la mayoría de la sociedad venezolana.

“Pudimos conversar con calma sobre las expectativas y sueños de los venezolanos, el momento tan difícil que vivimos, pero también lleno de esperanza por los cambios que vienen”, declaró Machado, al explicar que transmitió a Trump el compromiso social existente dentro de Venezuela para impulsar una transición democrática.

La dirigente subrayó que ese proceso no debe limitarse a la reconstrucción institucional, sino enfocarse en atender las urgencias humanas que atraviesa el país. Mencionó de forma expresa la liberación de presos políticos, las garantías a la libre expresión, movimiento y organización, así como la profunda crisis humanitaria derivada de la falta de ingresos, empleo y del colapso de la seguridad, la salud y la educación.

Machado se mostró impactada por el nivel de información del presidente estadounidense sobre la situación venezolana. “Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación de Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela”, afirmó ante los presentes.

En ese contexto, aseguró haberle reiterado que existe una unidad social mayoritaria en torno a un mismo objetivo. “Hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo: vivir con libertad, dignidad y justicia”, sostuvo.

La líder opositora agregó que ese anhelo incluye el regreso de millones de migrantes forzados. “Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa y para que ello ocurra tiene que haber democracia y libertad”, señaló.

Uno de los puntos más sensibles del mensaje fue la referencia directa a los detenidos por razones políticas. Según Machado, Trump manifestó un compromiso firme con la libertad de todos los presos políticos venezolanos, un tema que ha sido central en la agenda opositora y en las denuncias internacionales contra el régimen.

La dirigente insistió en que la liberación de estas personas no es solo un acto de justicia, sino una condición indispensable para cualquier proceso democrático creíble.

Machado reveló además que, minutos después de retirarse de la Casa Blanca, sostuvo una conversación con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, con quien compartió impresiones sobre el alcance del encuentro.

“Creo que este es un día para nosotros los venezolanos realmente histórico”, afirmó, al considerar que la reunión marca un punto de inflexión en la proyección internacional de la causa democrática venezolana.