Trump elogia a María Corina Machado desde la Casa Blanca, y apuesta por elecciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en Washington a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un encuentro que elevó su perfil internacional y expresó que espera se celebren elecciones en Venezuela “algún día” posterior a la captura de Nicolás Maduro, según comunicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, respondió Leavitt en una rueda de prensa.

Sin embargo, dejó claro que la Casa Blanca no la ve, por ahora, como figura con respaldo suficiente para asumir el poder en Venezuela.

La reunión, que incluyó un almuerzo privado, se produjo en un momento clave de la política venezolana y evidenció el delicado equilibrio que mantiene la administración estadounidense entre el reconocimiento simbólico a la oposición y su evaluación pragmática del escenario interno del país sudamericano.