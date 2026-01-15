Trump elogia a María Corina Machado desde la Casa Blanca, y apuesta por elecciones en Venezuela

Funcionarios estadounidenses insistieron en que el encuentro no debe leerse como un respaldo automático a una eventual presidencia de Machado, sino como parte de una política orientada a <b>escuchar a distintos actores</b> y evaluar escenarios que garanticen estabilidad política y regional.El mensaje de fondo es que el futuro de Venezuela, para Washington, dependerá menos de figuras individuales y más de la <b>capacidad de construir consensos internos</b>, algo que la Casa Blanca considera aún lejano.