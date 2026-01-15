María Corina Machado dedica su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump en la Casa Blanca

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se reunió este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde protagonizó un gesto de fuerte carga política y simbólica al entregarle una medalla del Nobel acompañada de una placa conmemorativa.

Según reveló el periodista David Alandete en una publicación en la red social X, Machado acudió al encuentro portando la medalla del galardón recientemente concedido, enmarcada junto a una placa en la que se reconoce la “defensa de la libertad y de los valores democráticos” por parte del mandatario estadounidense en relación con Venezuela. El acto fue interpretado como una dedicatoria simbólica del Nobel de la Paz a Trump.

El gesto adquiere especial relevancia debido a que el presidente estadounidense había manifestado en el pasado su interés en recibir el Premio Nobel de la Paz, distinción que este año fue otorgada a Machado por su papel en la resistencia cívica contra el autoritarismo venezolano y su liderazgo en la defensa de una transición democrática.

El encuentro se realizó sin acceso a la prensa y se desarrolló en un formato privado dentro de la residencia presidencial. Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre el contenido de la conversación, la reunión ocurre en un momento clave para la política venezolana, marcado por la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero y la compleja reconfiguración del poder en el país sudamericano.

La visita de Machado a la Casa Blanca se produce además en medio de una disputa política y simbólica por el respaldo de Washington, en la que también ha buscado posicionarse Delcy Rodríguez, actual figura central del poder en Venezuela tras la salida de Maduro. En ese contexto, la imagen de la líder opositora entregando el Nobel a Trump refuerza su estrategia de alineamiento con el discurso estadounidense sobre democracia y libertad.

Aunque el Premio Nobel de la Paz es personal e intransferible, el gesto de Machado fue interpretado como una señal política dirigida tanto a la administración estadounidense como a la comunidad internacional, en un intento por consolidar su liderazgo y su rol en el futuro de Venezuela.

La reunión con Trump marca uno de los momentos de mayor visibilidad internacional de Machado desde la concesión del Nobel y subraya el peso simbólico que busca imprimirle a su relación con Estados Unidos en medio del incierto escenario venezolano.