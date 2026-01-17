Trump elogia a María Corina Machado tras recibir gesto con el Nobel de la Paz y promete que volverán a hablar

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank"><b>El presidente de Estados Unidos</b>, <b>Donald Trump</b></a>, se refirió ante medios de comunicación al gesto de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank"><b>la líder opositora venezolana</b> <b>María Corina Machado</b></a>, quien le ofreció la medalla asociada a su <b>Premio Nobel de la Paz</b> como reconocimiento a lo que calificó como su papel en la resolución de conflictos internacionales.'Ella me lo ofreció. Pensé que fue algo muy bonito', dijo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Trump</a></b>, al explicar que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">Machado</a> </b>le aseguró que había 'terminado ocho guerras' y que, a su juicio, 'nadie en la historia merecía más ese premio'. El mandatario afirmó sentirse honrado por el gesto y elogió a la dirigente venezolana: 'Es una mujer muy fina. Nunca la había conocido antes y quedé muy impresionado. Volveremos a hablar'.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/maria-corina-machado-estamos-dando-los-primeros-pasos-de-una-transicion-real-hacia-la-democracia-en-venezuela-HM19150502" target="_blank">María Corina Machado: ‘Estamos dando los primeros pasos de una transición real hacia la democracia en Venezuela’</a></b>