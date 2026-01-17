Trump elogia a María Corina Machado tras recibir gesto con el Nobel de la Paz y promete que volverán a hablar

“Ella me lo ofreció. Pensé que fue algo muy bonito”, dijo Trump , al explicar que Machado le aseguró que había “terminado ocho guerras” y que, a su juicio, “nadie en la historia merecía más ese premio”. El mandatario afirmó sentirse honrado por el gesto y elogió a la dirigente venezolana: “Es una mujer muy fina. Nunca la había conocido antes y quedé muy impresionado. Volveremos a hablar”.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , se refirió ante medios de comunicación al gesto de la líder opositora venezolana María Corina Machado , quien le ofreció la medalla asociada a su Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a lo que calificó como su papel en la resolución de conflictos internacionales.

Durante sus declaraciones, Trump subrayó que mantiene respeto por Machado y reconoció que cuenta con el respaldo del pueblo venezolano. En contraste, aludió a lo que describió como “remanentes del régimen de Nicolás Maduro”, con los que —según su visión— debe actuarse con cautela.

Nota de interés: María Corina Machado dedica su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente estadounidense utilizó además un ejemplo histórico para explicar su enfoque sobre los procesos de transición política. Recordó el caso de Irak, donde, tras la destitución masiva de autoridades civiles y militares, se produjo un vacío de poder que facilitó el surgimiento del grupo extremista ISIS. “Cuando no se baja a lo práctico y se despide a todo el mundo, el resultado puede ser el caos”, advirtió.

Las declaraciones de Trump se producen en un momento clave del debate internacional sobre el futuro de Venezuela y el rol de los liderazgos opositores en un eventual proceso de transición democrática, así como sobre el peso simbólico y político del gesto realizado por Machado al entregar la medalla del Nobel.