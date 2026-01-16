María Corina Machado afirma que Venezuela entra en fase decisiva hacia la democracia y entrega medalla del Nobel de la Paz a Trump

Desde Washington D. C., la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que Venezuela está “al borde de la libertad” y que ya se están dando los primeros pasos de una transición real hacia la democracia, tras los acontecimientos políticos registrados desde el 3 de enero de 2026. Sus declaraciones se produjeron ante medios internacionales y miembros de la diáspora venezolana, en un contexto que calificó de histórico para el país.

Machado sostuvo que el proceso en curso no solo transformará la vida de los venezolanos que permanecen en el país y de quienes se han visto forzados a emigrar, sino que también tendrá repercusiones en la región y a escala global. “Hemos comprobado que un pueblo determinado a ser libre puede lograrlo, incluso sin recursos, sin prensa libre y enfrentando la crueldad más dura”, señaló.

Durante su agenda en Washington, Machado sostuvo encuentros con actores políticos estadounidenses y destacó el respaldo internacional como un elemento clave para avanzar hacia una transición democrática ordenada. En ese contexto, entregó al expresidente Donald Trump una medalla del Premio Nobel de la Paz, como un gesto simbólico de reconocimiento al apoyo que, según afirmó, ha sido determinante en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.

La dirigente opositora puso énfasis en que la lucha actual va más allá de un cambio de gobierno. Denunció la profunda crisis humanitaria que atraviesa el país, marcada por el colapso del sistema de salud, la precariedad educativa y la falta de ingresos. Alertó sobre los altos niveles de desnutrición infantil y los bajos salarios de los docentes, que han debilitado gravemente la estructura social venezolana. “Esta transición busca salvar vidas y devolver dignidad a nuestra gente”, subrayó.

Machado insistió en que su presencia en Washington responde a un mandato ciudadano y no a una aspiración personal. Recordó que las primarias opositoras de octubre de 2023 y las elecciones presidenciales de julio de 2024 —en las que la oposición reconoce a Edmundo González Urrutia como ganador— expresaron de forma clara la voluntad de cambio del pueblo venezolano.

Reafirmó la necesidad de avanzar hacia elecciones libres, transparentes e inclusivas, que permitan la participación de los venezolanos dentro y fuera del país. Reconoció que la transición será compleja, pero aseguró que el proceso ya está en marcha y marca el inicio de una nueva etapa política para Venezuela.