María Corina Machado: ‘Estamos dando los primeros pasos de una transición real hacia la democracia en Venezuela’

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">Machado</a> </b>expresó un <b>agradecimiento explícito al presidente Donald Trump</b>, a su administración y al pueblo estadounidense, señalando que 'se necesitó mucha valentía' para las decisiones adoptadas recientemente en relación con <b>Venezuela</b>.'Contamos con el apoyo de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank">Estados Unidos</a></b> para avanzar en una ruta donde se respete la soberanía, la libertad, la democracia y la justicia', afirmó.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/trump-elogia-a-maria-corina-machado-desde-la-casa-blanca-y-apuesta-por-elecciones-en-venezuela-LL19129705" target="_blank">Trump elogia a María Corina Machado desde la Casa Blanca, y apuesta por elecciones en Venezuela</a></b>