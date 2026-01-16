María Corina Machado: ‘Estamos dando los primeros pasos de una transición real hacia la democracia en Venezuela’

Desde la capital de Estados Unidos, María Corina Machado afirmó este jueves que Venezuela se encuentra “al borde de la libertad” y que ya se han comenzado a dar los primeros pasos de una transición verdadera hacia la democracia, tras los acontecimientos políticos ocurridos desde el 3 de enero de 2026. Durante una rueda de prensa ante medios internacionales y representantes de la diáspora venezolana, Machado calificó como “casi un milagro” poder dirigirse desde un país libre, luego de lo que describió como un año decisivo y especialmente los últimos días de intensos movimientos políticos. Nota de interés: Delcy Rodríguez y María Corina Machado compiten por Trump: ¿quién ganará el trofeo político?

“Estamos tomando los primeros pasos de una transición verdadera hacia la democracia. Esto tendrá un impacto enorme no solo en la vida de los venezolanos, sino en la región, el hemisferio y más allá”, afirmó.

Una transición con impacto regional y global

Machado subrayó que el proceso que atraviesa Venezuela no se limita a un cambio interno, sino que tendrá repercusiones internacionales, al demostrar que un pueblo puede avanzar hacia la libertad incluso sin recursos, sin prensa libre y bajo represión. "Hemos comprobado que un pueblo determinado a ser libre puede lograrlo, aun enfrentando la crueldad más dura", sostuvo, destacando lo que definió como la fuerza de la convicción, el amor y la dignidad humana.

La dirigente opositora dijo sentirse orgullosa de una generación de venezolanos que, en su mayoría, nunca ha vivido en democracia, pero que ha estado dispuesta a arriesgarlo todo por un país libre.

Crisis humanitaria: niños, educación y salud

Durante su intervención, Machado hizo énfasis en la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, especialmente el impacto en niños y jóvenes. Denunció la precariedad del sistema educativo, los bajos salarios docentes y los niveles de desnutrición infantil más altos en un siglo. "Hay niños creciendo sin sus madres, maestros que ganan un dólar al día, escuelas que solo funcionan dos días a la semana y una generación marcada por la desnutrición", alertó.

Aseguró que la lucha política actual tiene como eje central salvar vidas y devolver condiciones mínimas de dignidad a la población.

Agradecimiento a Trump y respaldo de Estados Unidos

Machado expresó un agradecimiento explícito al presidente Donald Trump, a su administración y al pueblo estadounidense, señalando que "se necesitó mucha valentía" para las decisiones adoptadas recientemente en relación con Venezuela. "Contamos con el apoyo de Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se respete la soberanía, la libertad, la democracia y la justicia", afirmó.

Aclaró que su presencia en Washington no responde a intereses personales, sino al mandato popular que, según recordó, se expresó en las primarias opositoras de octubre de 2023 y en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Edmundo González Urrutia fue reconocido por la oposición como presidente electo.

Una sociedad unida y una Venezuela aliada de EE. UU.

Machado insistió en que Venezuela vive una situación distinta a otros procesos de transición en el mundo, al tratarse —según dijo— de una sociedad donde más del 90% de la población quiere lo mismo: el fin del régimen y un país basado en mérito, trabajo y dignidad. "No hay tensiones religiosas, étnicas ni regionales. Lo que nos une es el deseo de que nuestros hijos regresen a casa", señaló.

Afirmó que el resultado del proceso será una Venezuela profundamente aliada de Estados Unidos y un socio estratégico para la estabilidad del hemisferio.

La salida del país y el riesgo en el mar

Durante la ronda de preguntas, Machado relató por primera vez detalles del momento en que salió de Venezuela por vía marítima, calificándolo como una experiencia extremadamente peligrosa. "Las olas superaban los seis pies, perdimos el GPS, el satélite dejó de funcionar, Starlink tampoco funcionaba. Fue muy arriesgado, duró horas y sentí mucho miedo", confesó. Dijo que en el futuro espera poder contar todos los detalles y agradecer a quienes arriesgaron sus vidas para facilitar su salida del país en un momento que consideró clave para la causa democrática.

Presos políticos y desmantelamiento del aparato represivo

Machado advirtió que la transición será compleja y que una de las prioridades urgentes es el desmantelamiento del aparato represivo del régimen, incluyendo centros de tortura y organismos de inteligencia. Denunció que, pese a algunas liberaciones recientes, muchos presos políticos continúan bajo amenazas, restricciones y vigilancia, y que aún hay familias que desconocen el paradero de sus seres queridos. “Liberar no es solo sacar de la cárcel; es devolver la libertad real”, afirmó.

Elecciones y hoja de ruta