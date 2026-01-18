‘Toma mi teléfono’: Trump establece contacto directo con María Corina Machado

En un gesto político inusual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le entregó su número de teléfono personal a la líder opositora venezolana María Corina Machado durante una reunión en la Casa Blanca, un símbolo de una nueva fase de comunicación directa entre ambos líderes en medio de la compleja situación política en Venezuela.

El encuentro, que se realizó en el Despacho Oval y fue descrito como “más que un acto protocolario”, incluyó la decisión explícita de Trump de permitir que Machado lo contactara directamente. Según fuentes citadas por ABC, Trump interrumpió a su propia jefa de gabinete para entregarle su teléfono a la dirigente venezolana y asegurarle: “Vamos a seguir conversando a partir de ahora”.

El gesto busca consolidar una interlocución institucional y personal entre Washington y la oposición venezolana, en un momento en que la política de Estados Unidos hacia Venezuela está siendo reconfigurada tras eventos recientes como la captura y traslado a EE. UU. del expresidente Nicolás Maduro.

Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ha defendido que Venezuela necesita avanzar hacia la libertad y la democracia con apoyo internacional.

Aunque inicialmente intentó entregar su medalla del Nobel a Trump como símbolo de reconocimiento, este gesto fue rechazado formalmente por el Instituto Nobel, que recordó que los premios son intransferibles.

La relación entre Trump y Machado es parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense, que ha también sostenido comunicación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con representantes de alto nivel como el director de la CIA, fortaleciendo diversos canales diplomáticos y operativos tras la intervención en Caracas a comienzos de enero.

A pesar de este gesto de apertura, Trump ha mantenido una evaluación crítica sobre la viabilidad de Machado como futura lideresa de Venezuela. Funcionarios de la Casa Blanca han señalado que el presidente valora los comentarios de Machado pero mantiene una postura realista sobre su apoyo popular dentro de Venezuela.

Con el intercambio de teléfonos y el compromiso de “seguir hablando”, la Casa Blanca y la oposición venezolana parecen sentar las bases para una relación más estrecha que podría influir en la evolución de la política venezolana, en un momento clave de transición y redefinición del papel de Estados Unidos en la región.