Las 5 noticias que marcaron el día en Panamá y el mundo | 7 de marzo

Trump asegura que Cuba vive “sus últimos momentos”

Uno de los pronunciamientos más llamativos del día lo protagonizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que Cuba atraviesa “sus últimos momentos de vida tal como es ahora”, aunque aseguró que el país podría tener “una gran vida nueva”.

El mandatario hizo estas declaraciones durante la cumbre “Escudo de las Américas”, donde también señaló que Washington mantiene conversaciones con autoridades cubanas y expresó su expectativa de que se produzca un cambio importante en la isla.

Las palabras llegan en medio de la profunda crisis económica y energética que enfrenta Cuba y del endurecimiento de la política estadounidense hacia el país caribeño.

Trump recibe a soldados muertos y promete reducir bajas en la guerra con Irán

En otro momento del día, Trump recibió en Estados Unidos los cuerpos de soldados fallecidos en Kuwait en el marco del conflicto con Irán.

Durante el acto solemne, el mandatario prometió que su administración hará todo lo posible por mantener “al mínimo” las bajas estadounidenses en la guerra, en un conflicto que sigue elevando la tensión en Oriente Medio.

La ceremonia buscó rendir homenaje a los militares caídos mientras el gobierno defiende su estrategia militar frente a Teherán.

Mulino y Rubio hablan de inversiones de empresas estadounidenses en Panamá

En el plano regional, Panamá también estuvo presente en la agenda diplomática.

El presidente José Raúl Mulino sostuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron la posibilidad de ampliar la participación de empresas estadounidenses en proyectos de inversión en el país.

El diálogo forma parte de los esfuerzos por fortalecer la relación económica entre ambas naciones y atraer capital extranjero hacia sectores estratégicos en Panamá.

María Corina Machado vuelve a reunirse con Trump

La política venezolana también ocupó titulares tras la segunda reunión entre la líder opositora María Corina Machado y Donald Trump en la Casa Blanca.

El encuentro giró en torno a los pasos para una eventual transición política en Venezuela y al escenario posterior a la captura del expresidente Nicolás Maduro a inicios de año.

Machado busca respaldo internacional para impulsar un proceso de reorganización institucional en el país y preparar un eventual proceso electoral.

Dolor en Colombia por el sepelio de dos hermanas asesinadas

Mientras tanto, en Barranquilla, Colombia, el sepelio de dos hermanas asesinadas generó un fuerte clamor de justicia entre familiares, amigos y ciudadanos que acompañaron el funeral.

La tragedia ha causado conmoción nacional y reavivó el debate sobre la violencia y la protección de las mujeres en el país.