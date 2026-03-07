Mulino y Rubio abordan participación de empresas de Estados Unidos en inversiones en Panamá

El presidente José Raúl Mulino sostuvo la tarde de este sábado 7 de marzo una reunión bilateral con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que Washington reafirmó el respeto mutuo en la relación con Panamá y lo ratificó como uno de sus aliados en la región.

La reunión se desarrolló en el contexto de la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Doral (Miami), donde líderes de varios países del continente se reunieron para discutir temas de seguridad hemisférica, cooperación regional y combate contra el crimen organizado.

Rubio y Mulino abordaron la necesidad de reforzar los programas de cooperación bilateral entre ambos países.

Según lo expresado por el secretario de Estado, la administración del presidente Donald Trump mantiene una relación basada en el respeto con Panamá y reconoce al país como un socio estratégico en el hemisferio.

En ese contexto, Rubio también señaló que las empresas estadounidenses podrían tener una mayor participación en los procesos de licitación que se desarrollen en Panamá, como parte de una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos gobiernos.

La reunión se produjo luego de la firma del acuerdo regional denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa que reúne a Estados Unidos y a doce países del continente con el objetivo de fortalecer la defensa de la democracia, reforzar la cooperación en seguridad y combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales en el hemisferio.

Durante el acto de firma del acuerdo, Trump también se refirió a Panamá y destacó la importancia del Canal de Panamá, una de las rutas estratégicas del comercio global.

El mandatario estadounidense afirmó que “ama el Canal”, en lo que fue interpretado como una señal de distensión tras recientes tensiones relacionadas con la operación de la vía interoceánica.

Trump además saludó cordialmente a Mulino durante el encuentro de mandatarios celebrado en Doral (Miami), en un gesto que refuerza el tono de cooperación entre ambos gobiernos.