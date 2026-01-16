El director de la CIA se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez, según ‘The New York Times’

El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) John Ratcliffe se reunió la semana pasada en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, según reveló este viernes 16 de enero el diario estadounidense The New York Times.

Una señal más de que la administración Trump respalda al liderazgo interino de Rodríguez como una vía para asegurar la estabilidad del país sudamericano a corto plazo.

Un oficial estadounidense le dijo al NYT que en dicho encuentro Ratcliffe – cuya agencia desaconsejó instalar en el poder a la oposición venezolana debido al posible caos e inestabilidad que ello generaría – quiso transmitirle a Rodríguez la voluntad de Estados Unidos de mejorar las relaciones entre ambos países.

Ambos también pusieron la mesa la posibilidad de cooperar en diversos temas como intercambios de inteligencia, la estabilidad económica de Venezuela y, sobre todo, la necesidad de que el país “deje de ser un refugio seguro” para los adversarios de los Estados Unidos, especialmente de los narcotraficantes.

Según el New York Times, dicha reunión – que sería la primera de un oficial estadounidense con Rodríguez – se llevó a cabo un día después de la conversación telefónica que la presidenta interina venezolana sostuvo con el presidente estadounidense Donald Trump, y el mismo día en el que la líder opositora María Corina Machado visitó al inquilino de la Casa Blanca en una visita en la que Machado le entregó la medalla de oro que le fue conferida por ser la Premio Nobel de la Paz del año 2025. Un galardón que Trump también ansiaba al argumentar que él ha sido el único presidente que logró acabar con “entre ocho y nueve guerras” en el primer año de su segundo mandato.

El destrato de Trump hacia Machado contrasta con las impresiones que transmitió Trump al comunicar la reciente conversación telefónica que sostuvo con Rodríguez, a quien calificó como una “persona estupenda”. En cambio, el mismo Trump calificó ayer a Machado como una “persona maravillosa”. La Casa Blanca difundió, por su parte, una foto de Machado posando con Trump con la Medalla de Oro del Nobel, a pesar de que el comité encargado del galardón en Oslo (Noruega) advirtió que el galardón era de carácter intransferible.

Una evidencia más de la competencia entre Machado y Rodríguez por la atención del líder republicano con el fin de maniobrar cómo se escribiría el capítulo final a la crisis venezolana.

Lo que dice la CIA sobre Delcy Rodríguez

De acuerdo a un reporte de la inteligencia estadounidense, Rodríguez es considerada dentro de Washington como una persona más pragmática que ideológica. Una cualidad que la convertiría ante el establishment estadounidense como una persona con la que se podría negociar desde el Palacio de Miraflores, y llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes.