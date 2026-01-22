Delcy Rodríguez habría negociado con Estados Unidos un escenario sin Maduro, según ‘The Guardian’

Tanto la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de ese país, se comprometieron a cooperar con la administración del presidente estadounidense Donald Trump una vez que el líder depuesto, Nicolás Maduro, dejara el poder, según reveló este jueves 22 de enero el diario británico The Guardian.

El reporte se suma a uno publicado el pasado octubre por el diario ‘The Miami Herald’, que informó de las negociaciones realizadas bajo la mediación de Catar, en las que Delcy Rodríguez manifestó su voluntad de fungir como presidenta interina de su país, mientras que, por otra parte, se ponía sobre la mesa la posibilidad de que Maduro accediera a un exilio dorado. Sin embargo, el plan no dio frutos y la actual líder interina desmintió enérgicamente la información publicada por el diario del sur de Florida.

El rotativo británico asegura, entre otras cosas, que la líder interina de Venezuela reafirmó en secreto a varios funcionarios estadounidenses y cataríes que acogía con beneplácito la salida de Maduro, antes de que esta se produjera el pasado 3 de enero mediante la operación “Determinación Absoluta”.

Estas comunicaciones se llevaron a cabo a través de intermediarios durante los meses previos a la captura de Maduro y, especialmente, antes de la llamada telefónica que este sostuvo con Trump en noviembre de 2025, en la que Washington le insistió en que abandonara el poder.

Un funcionario estadounidense aseguró a ‘The Guardian’ que la presidenta encargada de Venezuela comunicó al gobierno de Estados Unidos que estaba lista para un escenario sin Maduro en el Palacio de Miraflores. “Delcy hizo saber lo siguiente: ‘Maduro se tiene que ir’. Ella dijo: ‘Trabajaré con cualquier escenario que se presente’”, afirmó el funcionario, quien pidió mantener el anonimato.

Asimismo, las fuentes del diario británico apuntaron a un escepticismo inicial por parte del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respecto a la posibilidad de trabajar con los pesos pesados del régimen venezolano. Sin embargo, Rubio terminó creyendo que las promesas de Delcy Rodríguez a Washington eran la mejor forma de prevenir el caos tras la remoción de Maduro por parte del Ejército estadounidense. “Lo que queríamos evitar era un Estado fallido”, dijo otra de las fuentes consultadas.

Otra figura de peso del chavismo que se habría puesto en contacto con Washington meses antes de la captura de Maduro sería el ministro del Interior, Diosdado Cabello, según la agencia de noticias Reuters.

Si bien los hermanos Rodríguez prometieron una cooperación estrecha con Trump, tanto la presidenta interina de Venezuela como el jefe del Parlamento no querían colaborar activamente con Estados Unidos en su objetivo de derrocar a Maduro. Las mismas fuentes citadas por ‘The Guardian’ remarcaron además que la caída de Maduro no fue una operación orquestada por los hermanos Rodríguez.

“[Delcy] le tenía miedo”, aseguró una de las fuentes al diario británico.

El medio también señaló que la dirigente chavista se encontraba en la isla de Margarita al momento de desarrollarse la operación militar que culminó con la detención de Maduro y de su esposa, la ex primera dama Cilia Flores.

Entretanto, las conversaciones de Delcy Rodríguez con Estados Unidos son un asunto de larga data, según sugirió Trump horas después de la caída de Maduro. “Nosotros hemos conversado muchas veces con ella, y ella lo sabe”, dijo el presidente republicano al diario New York Post.