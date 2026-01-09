Avión del gobierno de Estados Unidos aterriza en Caracas | Se evalúa posible reapertura de embajada norteamericana en Venezuela

Un avión vinculado al gobierno de Estados Unidos aterrizó esta mañana en el aeropuerto de Maiquetía, en las afueras de la capital venezolana, sin que hasta ahora se haya divulgado el propósito de la operación. Según datos de seguimiento de vuelos, la aeronave con matrícula N569AW partió el jueves desde Miami, hizo escala en Curaçao y pernoctó allí antes de retomar el viaje. Llegó a suelo venezolano alrededor de las 9:30 hora local de este viernes 9 de enero. Fuentes de rastreo aéreo de FlightRadar confirman el aterrizaje de la aeronave estadounidense, pero las razones y la carga o tripulación del vuelo permanecen sin confirmar por los gobiernos implicados. Las operaciones están siendo monitoreadas por analistas y observadores internacionales.

Posible reapertura de embajada

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que ha despachado un equipo de diplomáticos a Caracas con el propósito de evaluar la eventual reapertura de su misión diplomática en Venezuela, tras la operación que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Según detalló un portavoz del Departamento de Estado, el 9 de enero partió hacia la capital venezolana personal de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela —la delegación que maneja las relaciones con Caracas desde que la embajada fue cerrada en 2019— con su encargado de negocios, John T. McNamara, entre ellos, para realizar una evaluación preliminar con miras a una posible reapertura progresiva de la embajada en el país caribeño. El responsable del Departamento de Estado dijo que esta visita consiste en una valoración inicial que serviría de base para retomar gradualmente las funciones diplomáticas en Caracas, si el presidente Donald Trump así lo decide. Trump ya había señalado el pasado domingo, un día después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos federales vinculados al narcotráfico, que su administración está considerando la reapertura de la representación diplomática en Venezuela. La embajada de Estados Unidos en Caracas permaneció cerrada desde marzo de 2019, cuando las relaciones bilaterales se rompieron y Washington retiró a su personal tras un conflicto diplomático con el gobierno de Maduro. Desde entonces, los asuntos consulares y políticos se han gestionado desde la Oficina Externa en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Las autoridades estadounidenses mantienen que, de avanzar esta iniciativa, los pasos dados hasta ahora permitirían una transición ordenada de funcionarios a Caracas, aunque no se ha fijado una fecha oficial para la reapertura completa. La decisión final depende de instrucciones de la Casa Blanca y de las condiciones sobre el terreno político y de seguridad en Venezuela.

Washington y Caracas

Este movimiento se produce en un contexto de tensión y cambio en las relaciones entre Washington y Caracas. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había decidido suspender una segunda serie de ataques militares que, según él, estaban “inicialmente previstas” contra objetivos en Venezuela. Trump afirmó que la decisión responde a señales de cooperación por parte del gobierno venezolano tras la reciente liberación de presos políticos, incluida la excarcelación de cinco ciudadanos españoles y del excandidato presidencial Enrique Márquez, entre otros. El mandatario estadounidense destacó a través de su plataforma oficial que la colaboración entre ambas naciones se ha fortalecido en los últimos días, lo que, a su juicio, hace “innecesaria” una intervención militar adicional en este momento.

Liberaciones