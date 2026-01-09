Avión del gobierno de Estados Unidos aterriza en Caracas | Se evalúa posible reapertura de embajada norteamericana en Venezuela

Este movimiento se produce en un contexto de <b>tensión y cambio en las relaciones entre Washington y Caracas</b>. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, anunció que había decidido suspender una segunda serie de ataques militares que, según él, estaban 'inicialmente previstas' contra objetivos en Venezuela.<b>Trump</b> afirmó que la decisión responde a señales de cooperación por parte del gobierno venezolano tras la reciente liberación de presos políticos, incluida la excarcelación de <b>cinco ciudadanos españoles</b> y del excandidato presidencial <b>Enrique Márquez</b>, entre otros.El mandatario estadounidense destacó a través de su plataforma oficial que la colaboración entre ambas naciones se ha <b>fortalecido en los últimos días</b>, lo que, a su juicio, hace 'innecesaria' una intervención militar adicional en este momento.