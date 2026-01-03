Claves del operativo de Estados Unidos que terminó con el arresto de Maduro

Estados Unidos confirmó este sábado que llevó a cabo una operación militar en Venezuela que incluyó bombardeos en la capital, Caracas, y otros puntos estratégicos, y que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, informaron fuentes oficiales estadounidenses y reportes internacionales.

Ataque militar en Venezuela

En las primeras horas de este sábado, explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares estadounidenses fueron reportados en distintas zonas de Caracas y de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, según testimonios de habitantes y reportes de agencias internacionales. El operativo habría tenido como objetivos instalaciones militares clave, incluyendo el complejo de Fuerte Tiuna, el cuartel de La Carlota, el aeropuerto de Higuerote y otras infraestructuras relacionadas con la defensa.

La Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitió una prohibición temporal de vuelos comerciales en el espacio aéreo venezolano, indicando actividad militar en curso en la región.

Confirmación de la captura de Maduro

El presidente estadounidense Donald Trump anunció a través de su red social que la operación fue “un ataque a gran escala” y que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y trasladados fuera de Venezuela en avión. Según la declaración oficial, la captura se realizó en colaboración con fuerzas del orden de Estados Unidos y se espera un anuncio formal con más detalles en una conferencia de prensa programada para este sábado.

Las autoridades estadounidenses han señalado que Maduro enfrentará cargos penales en tribunales de Estados Unidos, entre ellos acusaciones relacionadas con narcotráfico y otros delitos graves.

Respuesta del gobierno venezolano

El gobierno de Venezuela, a través de un comunicado oficial, rechazó y denunció la operación como una “gravísima agresión militar” que viola la soberanía del país y amenaza la paz en la región.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que no se conoce el paradero de Maduro ni de la primera dama y exigió una prueba de vida inmediata. El ministro de Defensa venezolano también denunció ataques con misiles y misiones aéreas contra áreas civiles y militares.

Repercusiones y contexto internacional

La acción estadounidense ha generado preocupación en la comunidad internacional y diversas reacciones de gobiernos extranjeros, algunos condenando el uso de la fuerza y otros llamando a un respeto estricto del derecho internacional.

Líderes regionales han cuestionado la intervención militar y alertado sobre posibles efectos en la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Situación actual

Hasta el cierre de esta edición, no hay cifras confirmadas de víctimas ni detalles completos sobre el destino legal inmediato de Maduro y su esposa, más allá de la declaración de intención de llevarlos ante la justicia estadounidense.

Las autoridades venezolanas mantienen medidas de emergencia y se espera que se intensifiquen las reacciones diplomáticas en los próximos días.