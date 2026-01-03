Claves del operativo de Estados Unidos que terminó con el arresto de Maduro

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/reportan-fuertes-explosiones-en-caracas-en-medio-de-las-tensiones-con-ee-uu-PA18812278" target="_blank">Estados Unidos confirmó este sábado que llevó a cabo una operación militar en Venezuela que incluyó bombardeos en la capital, Caracas, y otros puntos estratégicos</a></b>, y que culminó con la <b>captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores</b>, informaron fuentes oficiales estadounidenses y reportes internacionales.<b>Ataque militar en Venezuela</b>En las primeras horas de este sábado, <b>explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares estadounidenses</b> fueron reportados en distintas zonas de Caracas y de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, según testimonios de habitantes y reportes de agencias internacionales. El operativo habría tenido como objetivos <b>instalaciones militares clave</b>, incluyendo el complejo de <b>Fuerte Tiuna</b>, el <b>cuartel de La Carlota</b>, el aeropuerto de Higuerote y otras infraestructuras relacionadas con la defensa.La Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitió una prohibición temporal de vuelos comerciales en el espacio aéreo venezolano, <b>indicando actividad militar en curso en la región</b>. <b>Confirmación de la captura de Maduro</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/trump-dice-que-maduro-fue-capturado-y-sacado-de-venezuela-FA18814616" target="_blank">El presidente estadounidense Donald Trump anunció a través de su red social que la operación fue 'un ataque a gran escala' y que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y trasladados fuera de Venezuela en avión.</a></b> Según la declaración oficial, la captura se realizó en colaboración con fuerzas del orden de Estados Unidos y se espera un anuncio formal con más detalles en una conferencia de prensa programada para este sábado. Las autoridades estadounidenses han señalado que Maduro <b>enfrentará cargos penales en tribunales de Estados Unidos</b>, entre ellos acusaciones relacionadas con narcotráfico y otros delitos graves. <b>Respuesta del gobierno venezolano</b>El gobierno de Venezuela, a través de un comunicado oficial, <b>rechazó y denunció la operación como una 'gravísima agresión militar'</b> que viola la soberanía del país y amenaza la paz en la región. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/desconocemos-el-paradero-del-presidente-maduro-exigimos-a-donald-trump-fe-de-vida-dijo-delcy-rodriguez-BA18815127" target="_blank">La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que no se conoce el paradero de Maduro ni de la primera dama y exigió una prueba de vida inmediata. </a></b>El ministro de Defensa venezolano también denunció ataques con misiles y misiones aéreas contra áreas civiles y militares. <b>Repercusiones y contexto internacional</b>La acción estadounidense ha generado <b>preocupación en la comunidad internacional</b> y diversas reacciones de gobiernos extranjeros, algunos condenando el uso de la fuerza y otros llamando a un respeto estricto del derecho internacional. Líderes regionales han cuestionado la intervención militar y alertado sobre posibles efectos en la estabilidad de América Latina y el Caribe.<b>Situación actual</b>Hasta el cierre de esta edición, <b>no hay cifras confirmadas de víctimas ni detalles completos sobre el destino legal inmediato de Maduro y su esposa</b>, más allá de la declaración de intención de llevarlos ante la justicia estadounidense.Las autoridades venezolanas mantienen medidas de emergencia y se espera que se intensifiquen las reacciones diplomáticas en los próximos días.