Trump dice que Maduro fue ‘capturado y sacado’ de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó este sábado 3 de enero en una publicación en la red Truth Social que su país llevó a cabo “con éxito” un ataque a gran escala contra Nicolás Maduro, quien —según el mandatario estadounidense— habría sido capturado junto a su esposa Cilia Flores y trasladado fuera del país.

En el mensaje, Trump indicó que la operación se realizó en conjunto con agencias de cumplimiento de la ley de Estados Unidos y adelantó que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa prevista para las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago. “Gracias por su atención a este asunto”, escribió el presidente al cierre de la publicación.

El mensaje del mandatario estadounidense se produce en medio de reportes de explosiones y presuntos bombardeos registrados durante la madrugada en Caracas y otras zonas del país, así como de denuncias del Gobierno venezolano sobre una supuesta agresión militar extranjera.

La publicación de Trump surge luego de que cerca de las 1:20 de la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 (hora de Panamá) comenzaron a circular reportes sobre bombardeos y fuertes detonaciones en distintos puntos del área metropolitana de Caracas y zonas del estado La Guaira.

Las explosiones se han dado en sectores como Fuerte Tiuna, La Carlota y El Volcán, específicamente en el área donde se ubican las torres de transmisión en El Hatillo.

Fuerte Tiuna es el principal complejo militar de Venezuela y aloja al Ministerio de la Defensa y la Academia Militar.

También se reportaron detonaciones en el estado La Guaira, en Mamo, donde se encuentra la sede principal y la comandancia de la Armada Venezolana, así como en el puerto de La Guaira.