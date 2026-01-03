Reportan fuertes explosiones en Caracas en medio de las tensiones con EE.UU.

Cerca de las 1:20 de la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 (hora de Panamá) comenzaron a circular reportes sobre bombardeos y fuertes detonaciones en distintos puntos del área metropolitana de Caracas y zonas del estado La Guaira, según informó el periodista César Batiz, del medio digital El Pitazo.

De acuerdo con Batiz, las explosiones se han dado en sectores como Fuerte Tiuna, La Carlota y El Volcán, específicamente en el área donde se ubican las torres de transmisión en El Hatillo.

Fuerte Tiuna es el principal complejo militar de Venezuela y aloja al Ministerio de la Defensa y la Academia Militar.

También se reportaron detonaciones en el estado La Guaira, en Mamo, donde se encuentra la sede principal y la comandancia de la Armada Venezolana, así como en el puerto de La Guaira.

El periodista indicó además que distintas fuentes les han informado sobre un supuesto bombardeo en el Cuartel de la Montaña, lugar donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez.

“Se escuchan fuertes detonaciones... detonaciones que incluso estremecen los edificios”, señaló Batiz, al precisar que la información está siendo transmitida conforme se recibe, ante la gravedad de los reportes.

Asimismo, se informó que en algunos sectores de Caracas, como El Paraíso, se registró una interrupción del servicio eléctrico tras las detonaciones.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme o descarte estos hechos, ni se ha informado sobre personas heridas o daños materiales.