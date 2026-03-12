Ataque en sinagoga de Michigan (Estados Unidos): muere el tirador y el FBI despliega agentes en el lugar

La policía de la comunidad de West Bloomfield, ubicada en el estado de Michigan (Estados Unidos), respondió este jueves 12 de marzo a un tirador activo que irrumpió en la sinagoga Templo Israel utilizando su vehículo.

Medios locales como el diario Detroit Free Press confirman que el tirador ha muerto. En tanto, un policía resultó herido y los estudiantes de la escuela adyacente al templo religioso se encuentran a salvo.

El Departamento de Policía de West Bloomfield pidió a la población que no se desplace al área, donde ya se encuentran diversas unidades policiales, así como bomberos y paramédicos.

Las imágenes de la estación local WXYZ revelan grandes columnas de humo emanando de la estructura de la sinagoga.

El sheriff Michael Bouchard declaró a los medios de comunicación que el atacante utilizó un vehículo para cometer el atentado. Indicó además que, de momento, el tirador sería la única persona que resultó herida durante esta acción armada.

“A raíz del contexto actual, estábamos claros de las amenazas a las que nos podríamos enfrentar”, aseguró el sheriff, al tiempo que explicó que agencias de seguridad federales habían advertido sobre un posible escenario de ataques antisemitas, debido a la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, indicó en su cuenta de X que varios agentes del FBI ya se encuentran en el lugar.