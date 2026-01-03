  1. Inicio
VENEZUELA

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron ‘arrastrados’ de su habitación en el momento de su captura, según CNN

Imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores.
Imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. Miguel Gutiérrez | EFE
Por
José Vilar
  • 03/01/2026 09:22
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron sacados de su habitación durante una operación de la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios vinculados al operativo

El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron arrastrados de su habitación en el momento de su detención por parte de la fuerza Delta del Ejército estadounidense, según informaron a la cadena CNN dos funcionarios relacionados con la operación, que no causó bajas estadounidenses.

En la madrugada del 2 al 3 de enero, Estados Unidos lanzó una operación militar para detener a Maduro. La fiscal general estadounidense Pam Bondi confirmó que será juzgado por narcoterrorismo, entre otros cargos, por un tribunal de Nueva York.

