Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron ‘arrastrados’ de su habitación en el momento de su captura, según CNN

El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron arrastrados de su habitación en el momento de su detención por parte de la fuerza Delta del Ejército estadounidense, según informaron a la cadena CNN dos funcionarios relacionados con la operación, que no causó bajas estadounidenses.

En la madrugada del 2 al 3 de enero, Estados Unidos lanzó una operación militar para detener a Maduro. La fiscal general estadounidense Pam Bondi confirmó que será juzgado por narcoterrorismo, entre otros cargos, por un tribunal de Nueva York.