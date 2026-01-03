‘Desconocemos el paradero del presidente Maduro. Exigimos a Donald Trump fe de vida’, dijo Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez confirmó la madrugada de este sábado 3 de enero la detención de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, y su esposa Cilia Flores luego de los bombardeos de Estados Unidos a varios sectores de Venezuela.

Rodríguez aseguró que las autoridades venezolanas “desconocen el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores”, y calificó la situación como de extrema gravedad.

En ese contexto, exigió al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump una “prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama”.

En declaraciones oficiales, la vicepresidenta sostuvo que Maduro “había sido muy claro” y que “advirtió al pueblo venezolano que una agresión de esta naturaleza podía presentarse”, al referirse a un eventual ataque extranjero contra el país.

Rodríguez afirmó además que las acciones denunciadas responderían a “la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos”, en alusión a los recursos estratégicos venezolanos.

La reacción de Rodríguez surge luego de que Trump afirmó en una publicación en la red Truth Social que su país llevó a cabo “con éxito” un ataque a gran escala contra Maduro, quien —según el mandatario estadounidense— habría sido capturado junto a su esposa Cilia Flores y trasladado fuera del país.

En el mensaje, Trump indicó que la operación se realizó en conjunto con agencias de cumplimiento de la ley de Estados Unidos y adelantó que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa prevista para las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago. “Gracias por su atención a este asunto”, escribió el presidente al cierre de la publicación.

El mensaje del mandatario estadounidense se produce en medio de reportes de explosiones y presuntos bombardeos registrados durante la madrugada en Caracas y otras zonas del país, así como de denuncias del Gobierno venezolano sobre una supuesta agresión militar extranjera.

La publicación de Trump surge luego de que cerca de las 1:20 de la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 (hora de Panamá) comenzaron a circular reportes sobre bombardeos y fuertes detonaciones en distintos puntos del área metropolitana de Caracas y zonas del estado La Guaira.