Procuraduría y DIJ ubican a menores y adultos reportados como desaparecidos

La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, logró ubicar a 16 personas que mantenían reportes de desaparición en distintas provincias del país.

De acuerdo con el informe divulgado por la entidad, las localizaciones se realizaron entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero de 2026, como parte de las acciones coordinadas con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y las fiscalías regionales.

El miércoles 18 de febrero fueron localizadas cinco personas: un menor de 17 años en Panamá; un niño de 8 años y un adolescente de 13 años, ambos bajo Alerta Amber en Panamá; un hombre adulto de 67 años en Chiriquí; y una menor de 17 años, también bajo Alerta Amber en Panamá.

Para el jueves 19 de febrero, se reportó la ubicación de cuatro adolescentes mujeres: una menor de 15 años en Veraguas; una de 16 años en Bocas del Toro; y dos más de 14 y 16 años en Panamá, todas bajo activación de Alerta Amber.

En tanto, el viernes 20 de febrero se logró localizar a siete personas adicionales: una menor de 15 años en Bocas del Toro; un hombre adulto de 34 años en Panamá; una menor de 16 años en Chiriquí y una menor de 15 años bajo alerta Amber en Chiriquí.

También se localizó a un menor de un año bajo alerta Amber por sustracción en Chiriquí, y dos mujeres adultas de 18 y 27 años en Panamá.