Procuraduría y DIJ ubican a menores y adultos reportados como desaparecidos

La entidad reiteró que estos resultados forman parte de los esfuerzos permanentes para garantizar la protección de las personas.
La entidad reiteró que estos resultados forman parte de los esfuerzos permanentes para garantizar la protección de las personas. | Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Deborah Peña
  • 20/02/2026 17:49
La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, logró ubicar a 16 personas que mantenían reportes de desaparición en distintas provincias del país.

De acuerdo con el informe divulgado por la entidad, las localizaciones se realizaron entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero de 2026, como parte de las acciones coordinadas con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y las fiscalías regionales.

El miércoles 18 de febrero fueron localizadas cinco personas: un menor de 17 años en Panamá; un niño de 8 años y un adolescente de 13 años, ambos bajo Alerta Amber en Panamá; un hombre adulto de 67 años en Chiriquí; y una menor de 17 años, también bajo Alerta Amber en Panamá.

Para el jueves 19 de febrero, se reportó la ubicación de cuatro adolescentes mujeres: una menor de 15 años en Veraguas; una de 16 años en Bocas del Toro; y dos más de 14 y 16 años en Panamá, todas bajo activación de Alerta Amber.

En tanto, el viernes 20 de febrero se logró localizar a siete personas adicionales: una menor de 15 años en Bocas del Toro; un hombre adulto de 34 años en Panamá; una menor de 16 años en Chiriquí y una menor de 15 años bajo alerta Amber en Chiriquí.

También se localizó a un menor de un año bajo alerta Amber por sustracción en Chiriquí, y dos mujeres adultas de 18 y 27 años en Panamá.

