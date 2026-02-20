Legionarios en casa: Aimar Modelo y Mijahir Jiménez lideran la gira del NY Red Bulls II en Panamá

Ambos futbolistas regresaron a Panamá con el equipo para ultimar los detalles para el nuevo año que les espera en el campeonato estadounidense. Durante el entrenamiento de este viernes 20 de febrero, el equipo recibió la visita del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera , quien tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los jugadores, así como también con el entrenador del conjunto, Dominik Wohlert.

Lo interesante de esto es que en el club estadounidense hay dos panameños que tuvieron un papel notable el año anterior cuando llegaron al equipo. Estos son Mijahir Jiménez y Aimar Modelo .

Panamá continúa siendo el destino de muchos proyectos a nivel cultura y deportivo. Dicho este el New York Red Bulls II aterrizó días atrás a suelo patrio para realizar un campamento de cara a la nueva temporada de la MLS Next Pro , torneo en el que defenderán la corona tras resultar campeón en el 2025.

Tras el entrenamiento, el propio Jiménez tuvo la oportunidad de hablar con los medios de comunicación en los que destacó su crecimiento a nivel personal y profesional desde que se unió al New York Red Bulls II.

“Ojalá sigan recibiendo (Panamá) equipos. Le deseo mucha suerte a la selección en el Mundial, estuve en el juego que les dio la clasificación, estoy entusiasmado por su participación. Espero poder asistir a uno de los juegos”, resaltó el embajador.

El embajador resaltó la importancia de que los equipos estadounidenses continúen apostando por esa preparación de su temporada en nuestro país, así como también destacó el papel que podría tener Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Los panameños nos caracterizamos por la garra que tenemos. Hemos salido más jugadores del país, hemos mejorado técnicamente y eso ayuda mucho en el exterior. Hay que trabajar la parte mental, no es fácil estar lejos de tu familia y eso hay que trabajarlo”.

Al ser los actuales campeones del certamen, Jiménez se refirió a la responsabilidad que tienen por defender la corona.

“Por más que hemos cambiado el técnico, queremos repetir el título. Seguimos con la misma identidad”, respondió.

Recordar que el New York Red Bulls II ganó la MLS Next Pro 2025 en la tanda de penales 4-5 ante el Colorado Rapids tras empatar 3-3 en el tiempo regular. En aquel compromiso anotó un triplete de goles el también panameño Rafael Mosquera que ahora está en el primer equipo neoyorquino. En este partido también tuvo participación el propio Jiménez.

En cuando a su regreso a Panamá, resaltó lo feliz que se siente al estar de vuelta y la ilusión que le hace que sus familiares lo vuelvan a ver en vivo sobre el terreno de juego.

“Estoy feliz de estar en Panamá nuevamente, que mi familia me pueda ver jugar porque se vienen muchos meses lejos y no muchas veces me pueden ver en vivo”, dijo.

Por otra parte, el técnico Wohlert agradeció al Plaza Amador por la invitación de realizar el campamento en Panamá, así como también por prestarles las instalaciones del COS Sports Plaza para los entrenamientos.

“Debo dar las gracias por esta oportunidad al Plaza Amador, el pasado juego contra el Tauro tuvimos una gran posibilidad para que los chicos sigan su desenvolvimiento dentro de la cancha”, dijo el entrenador del equipo.

Wohlert habló sobre el nivel de los panameños en el fútbol estadounidense y recalcó que no solo busca subir el nivel de ellos, sino de todo el equipo.

“Queremos subir el nivel, pero no solo de los panameños, sino de todo el grupo. Creo que debemos seguir nuestros principios para tener éxitos. Tenemos un gran cuerpo técnico y podemos sacar lo mejor de ellos. Es importante que todos nos podamos acoplar”, explicó.

Como parte de su itinerario, el equipo visitará el Canal de Panamá, así como el Casco Viejo en los próximos días. Mientras que este domingo 22 de febrero tendrán su último duelo amistoso de la gira, este contra el Plaza Amador en el COS Sports Plaza a las 5:00 p.m. (hora local) con entrada gratuita.