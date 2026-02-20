Legionarios en casa: Aimar Modelo y Mijahir Jiménez lideran la gira del NY Red Bulls II en Panamá

Panamá continúa siendo el destino de muchos proyectos a nivel cultura y deportivo. Dicho este el <b>New York Red Bulls II</b> aterrizó días atrás a suelo patrio para realizar un campamento de cara a la nueva temporada de la <b>MLS Next Pro</b>, torneo en el que defenderán la corona tras resultar campeón en el 2025.Lo interesante de esto es que en el club estadounidense hay dos panameños que tuvieron un papel notable el año anterior cuando llegaron al equipo. Estos son <b>Mijahir Jiménez y Aimar Modelo</b>.Ambos futbolistas regresaron a Panamá con el equipo para ultimar los detalles para el nuevo año que les espera en el campeonato estadounidense. Durante el entrenamiento de este viernes 20 de febrero, el equipo recibió la visita del <b>embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera</b>, quien tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los jugadores, así como también con el entrenador del conjunto, Dominik Wohlert.