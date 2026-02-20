Las 5 noticias claves de hoy en Panamá y el mundo | 20 de febrero

Panamá refuerza vacunación contra el sarampión ante alerta regional

Tras la advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud por el incremento de casos de sarampión en varios países, el Ministerio de Salud anunció el fortalecimiento de la campaña nacional de vacunación.

Escuelas listas para el inicio del año lectivo 2026

El Ministerio de Educación informó que el 99,5% de los centros escolares oficiales están preparados para el inicio de clases. Solo 13 planteles presentan retrasos, pero ya cuentan con planes alternativos para no afectar el calendario académico.

Gobierno paga primera partida del décimo tercer mes

En el ámbito económico, el Gobierno realizó el pago de la primera partida del décimo tercer mes correspondiente a 2026, beneficiando a más de 280 mil funcionarios públicos. Según la Contraloría General de la República, el desembolso supera los 156 millones de dólares, lo que representa también un impulso temporal al consumo interno.

WhatsApp cambia la dinámica de los grupos

En el plano tecnológico, la aplicación de mensajería WhatsApp introdujo una actualización que modifica el funcionamiento de los grupos: los nuevos integrantes podrán acceder a los mensajes enviados antes de su incorporación, hasta un límite determinado.

Caso Senniaf avanza en instancias nacionales e internacionales

El escándalo vinculado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia continúa su curso judicial tanto en Panamá como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.