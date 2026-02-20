El 99,5% de los centros escolares están listos para el inicio de clases, según Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) realizó este viernes 20 de febrero una conferencia de prensa compartiendo detalles sobre el inicio de clases 2026.

“Básicamente, el 99% de los docentes va a estar en sus puestos de trabajo. Tenemos un 99,5% de planteles que están en condiciones de recibir a sus estudiantes. Hay 13 que no van a poder empezar”, detalló la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Molinar explicó que se trata de 13 planteles educativos, para los que aseguró ya se tienen planes para atender a los estudiantes que estima puedan iniciar clases de una semana a un mes y medio después del inicio de clases nacional.

La ministra también comentó sobre la inversión en infraestructura.

“En una sola licitación hicimos un ahorro de 1.500 millones de dólares. Hemos restructurado la institución para ser más eficientes. El año pasado inauguramos 45 proyectos que terminamos, que estaban en ruinas, los terminamos al precio correcto con la calidad correcta”, enfatizó la ministra.