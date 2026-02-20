Toy Story 5 lidera los estrenos y ‘La momia 4’ confirma su regreso en 2028

Aunque ambas producciones comparten el peso de la nostalgia, sus calendarios son distintos. <b>Toy Story 5 </b>representa la apuesta inmediata y familiar de 2026, con una historia que dialoga con los hábitos digitales actuales. En cambio, <b>The Mummy 4 </b>apunta a mayo de 2028 y retoma una franquicia de aventuras que marcó finales de los noventa y principios de los 2000.El anuncio del relanzamiento en salas de las películas anteriores de <b>La momia</b> acompaña la estrategia de Universal para reactivar el interés antes del estreno de la nueva entrega.