Toy Story 5 lidera los estrenos y ‘La momia 4’ confirma su regreso en 2028

La industria del cine activa nuevamente dos franquicias reconocidas, pero esta vez la novedad gira en torno a Toy Story 5, la próxima apuesta de Pixar Animation Studios bajo el sello de Walt Disney Pictures. La quinta entrega de la saga animada ya cuenta con adelanto oficial y fecha confirmada de estreno: 19 de junio de 2026. En paralelo, Universal Pictures anunció que desarrolla The Mummy 4, con estreno previsto para el 18 de mayo de 2028, marcando el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a la franquicia de aventuras.

Pixar enfrenta a los juguetes con la era digital

El foco inmediato está en Toy Story 5, que introduce un conflicto contemporáneo: la competencia entre los juguetes tradicionales y las pantallas. Bonnie, ahora de ocho años, encuentra un nuevo objeto favorito: Lilypad, una tableta con forma de rana que desplaza la atención que antes dedicaba a Woody, Buzz y el resto del grupo. El primer adelanto difundido en redes sociales confirma que la historia abordará la relación de la infancia con la tecnología, un tema que conecta con familias actuales. Pixar mantiene así la línea temática que caracteriza a la saga desde 1995: explorar los cambios generacionales a través de historias emotivas y accesibles. La franquicia Toy Story se consolida como una de las más influyentes del cine animado, con cuatro entregas previas que combinaron éxito de taquilla y reconocimiento crítico. La nueva película se perfila como uno de los estrenos familiares más esperados de 2026.

‘La momia 4’: una secuela que parecía lejana

Mientras Pixar prepara su lanzamiento, Universal concreta un proyecto que durante años generó especulación. The Mummy 4 parecía estar a punto de materializarse en varias ocasiones. Sin embargo, hace apenas semanas, el actor Brendan Fraser declaró que el avance no dependía de él, aunque esperaba dar noticias pronto. Las confirmaciones llegaron a través de Universal Pictures, que anunció —vía el medio especializado Deadline— el regreso de Fraser y Rachel Weisz como Rick O’Connell y Evelyn. La producción estrenará el 18 de mayo de 2028. La dirección estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, reconocidos por Scream (quinta entrega de la saga). Además, Sean Daniel, productor de las tres primeras películas y del reinicio protagonizado por Tom Cruise, vuelve a asumir la producción. En declaraciones recientes, Fraser afirmó que esperó 20 años para recibir la llamada del estudio. “Es el momento de dar a los fans lo que quieren”, señaló. El actor participó en las tres películas originales, mientras que Weisz formó parte de las dos primeras. Sobre la tercera entrega, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Fraser expresó que se siente orgulloso del resultado y la considera una película independiente sólida.

Dos estrategias, distintos tiempos

Aunque ambas producciones comparten el peso de la nostalgia, sus calendarios son distintos. Toy Story 5 representa la apuesta inmediata y familiar de 2026, con una historia que dialoga con los hábitos digitales actuales. En cambio, The Mummy 4 apunta a mayo de 2028 y retoma una franquicia de aventuras que marcó finales de los noventa y principios de los 2000. El anuncio del relanzamiento en salas de las películas anteriores de La momia acompaña la estrategia de Universal para reactivar el interés antes del estreno de la nueva entrega.

Expectativa en la cartelera