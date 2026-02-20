Preocupación por traslado de estudiantes entre Las Mañanitas y la 24 de Diciembre

El representante del corregimiento de Las Mañanitas, Carlos Domínguez Pérez, manifestó su preocupación durante una sesión del Consejo Municipal de Panamá ante los planes del Ministerio de Educación de trasladar estudiantes hacia el corregimiento de 24 de Diciembre, sin considerar los costos de transporte, la posible deserción escolar y los riesgos de seguridad para acudientes y alumnos.

Domínguez denunció que inicialmente se había prometido abrir la carrera marítima en el Instituto San Miguel Arcángel de Las Mañanitas, pero ahora se ha informado que esta oferta académica se impartirá en el colegio Jeptha B. Duncan, ubicado en la 24 de Diciembre. Esto implicaría que decenas de estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado deban trasladarse hacia ese sector.

Asimismo, el plan contempla que estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado del Jeptha B. Duncan se trasladen a recibir clases en el Instituto San Miguel Arcángel, generando un intercambio de población estudiantil entre ambos corregimientos.

“Esto es preocupante porque se está trasladando a una importante población estudiantil de un corregimiento a otro y viceversa sin tomar en cuenta la problemática de deserción escolar, falta de identidad, pérdida de autoestima y la seguridad de los estudiantes”, recalcó el representante.

Domínguez explicó que lo más práctico sería abrir la carrera marítima en el Instituto San Miguel Arcángel para facilitar el acceso a los estudiantes y evitar exponerlos a traslados largos.