Panamá refuerza vacunación contra el sarampión ante alerta de la OMS y el Mundial de Fútbol 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) recordó la tarde de este 20 de febrero que Panamá mantiene la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación contra el sarampión en medio de la alerta regional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ante el aumento de casos en varios países del continente.

De acuerdo con el Minsa, el país no registra casos confirmados de sarampión desde noviembre de 1995. Las autoridades sanitarias atribuyen esa situación al sistema de vigilancia del Departamento de Epidemiología, que mantiene monitoreo permanente de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad y activa protocolos de investigación ante cualquier caso sospechoso.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que en el país se han aplicado más de siete millones de dosis de la vacuna contra el sarampión en una población aproximada de cuatro millones de habitantes. Según de Hewitt, la estrategia principal ha sido sostener la vacunación de rutina para reducir el riesgo de casos importados y evitar la reintroducción del virus.

En el contexto de la alerta regional, el Minsa está ofreciendo de manera gratuita la vacuna contra el sarampión a las personas que solicitan el certificado internacional de vacunación, trámite que suele realizarse junto con la inmunización contra la fiebre amarilla exigida para viajar a determinados destinos.

Además, ante la celebración del Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México —países que actualmente reportan un número significativo de casos de sarampión— la entidad ha emitido lineamientos a agencias de viajes para que orienten a los viajeros sobre la aplicación de la vacuna. La inmunización no es obligatoria para ingresar a esos países, pero las autoridades recomiendan contar con el esquema completo antes de viajar.

En cuanto a las coberturas, el Minsa señala que históricamente la aplicación de la primera dosis en niños se sitúa entre 80 % y 94 %. La cobertura de la segunda dosis presenta una leve disminución, especialmente en menores de cuatro años. En adultos, la vacuna se administra hasta los 64 años, según los lineamientos vigentes.

Como parte de las acciones de prevención, el PAI desarrolla jornadas intramuros y extramuros que incluyen vacunación a personal de aeropuertos y puertos, trabajadores de empresas de atención al público, así como puestos temporales en centros comerciales, terminales de transporte, giras comunitarias y ferias de salud.