Chiriquí encabeza recuperación de préstamos del BDA

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) recuperó $42.1 millones en su cartera de préstamos durante el año 2025, como parte de su proceso de transformación institucional orientado a fortalecer sus finanzas y respaldar a micros y pequeños productores del país. Según un informe de la Gerencia de Crédito del BDA, del total recuperado entre enero y diciembre de 2025, $38.6 millones corresponden a capital y $3.4 millones a intereses. La entidad destacó que este desempeño mejora su liquidez y respalda el nuevo esquema de financiamiento dirigido al sector agropecuario. El ritmo de recuperación se mantiene en 2026. Hasta el 13 de febrero, el monto total asciende a $5.3 millones, de los cuales $4.8 millones son pagos a capital y $476,236 a intereses.

Recuperación por provincia

Las cifras reflejan un comportamiento diferenciado por región, con mayor recuperación en provincias con fuerte actividad agropecuaria. Chiriquí lidera el listado con una recuperación total de $8.8 millones, de los cuales $8.1 millones corresponden a capital y $741,030 a intereses. La provincia concentra una alta producción agrícola y ganadera, lo que explica el dinamismo en la cartera. En Los Santos, el monto recuperado alcanza $7.5 millones, dividido en $6.9 millones en capital y $543,621 en intereses. Esta provincia forma parte del Arco Seco y mantiene una fuerte presencia de pequeños ganaderos. Coclé registra $6.6 millones en recuperación total, con $6.3 millones a capital y $306,113 a intereses. En la región central, Veraguas suma $4.5 millones, producto de $4.2 millones en capital y $292,414 en intereses. La provincia de Panamá reporta $3.9 millones, desglosados en $3.4 millones en capital y $498,839 en intereses. En el interior, Herrera alcanza $3.4 millones, con $3.1 millones en capital y $367,945 en intereses. Por su parte, Darién registra $3.7 millones, correspondientes a $3.2 millones en capital y $501,575 en intereses. En la costa atlántica, Colón suma $2.5 millones, de los cuales $2.3 millones son pagos a capital y $173,880 a intereses. Finalmente, Bocas del Toro reporta $935,035, con $871,530 en capital y $63,505 en intereses. El total nacional coincide con los $38.6 millones en capital y $3.4 millones en intereses detallados por la entidad.

Prioridad en la recuperación de créditos morosos

Mediante el comunicado de prensa, la Oficina de Asesoría Legal del BDA indicó que la institución prioriza la recuperación de créditos otorgados en administraciones anteriores que presentan morosidad. El objetivo es reincorporar estos recursos a las finanzas del banco y fortalecer su sostenibilidad. Este proceso se desarrolla en el contexto de la transformación del BDA en el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), iniciativa impulsada bajo el gobierno del presidente José Raúl Mulino. La reforma busca sanear una cartera afectada por pérdidas millonarias y reenfocar la institución en el apoyo a pequeños productores. Como parte del cambio, la cartera de préstamos será traspasada al Banco Nacional de Panamá para eliminar duplicidades y reforzar los controles. La transformación también contempla una reducción de gastos estimada en $4.8 millones y la recuperación de $155 millones correspondientes a fondos previamente prestados. Según la entidad, estos recursos se redirigen a nuevos esquemas de crédito dirigidos a micros y pequeños productores, con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria y promover inversiones en el sector agropecuario.

Créditos para enfrentar la temporada seca