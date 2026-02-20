Chiriquí encabeza recuperación de préstamos del BDA

En línea con el nuevo enfoque, el <b>BDA</b> impulsa un <b>programa especial de préstamos para pequeños ganaderos</b> destinados a la perforación de pozos y garantizar el acceso al agua durante la temporada seca.La iniciativa se concentra inicialmente en <b>Coclé, Herrera </b>y <b>Los Santos</b>, provincias que integran el <b><a href="/tag/-/meta/corredor-seco">Arco Seco</a></b> y enfrentan mayores riesgos por <b>déficit hídrico</b>. El plan se proyecta extender a todo el territorio nacional.La recuperación de más de <b>$42 millones en 2025</b> representa un paso clave dentro del proceso de reestructuración institucional para sostener el financiamiento agropecuario en condiciones más controladas.