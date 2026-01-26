El agro panameño entra en una etapa de mayor productividad y financiamiento

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) conmemoraron este domingo 25 de enero su <b>53 aniversario de fundación</b>, reafirmando su papel estratégico en el fortalecimiento del sector agropecuario, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de Panamá.El <b>MIDA</b>, creado mediante la <b>Ley 12 del 25 de enero de 1973</b>, celebró más de cinco décadas de gestión orientadas al impulso del agro nacional, en un contexto marcado por una nueva etapa de <b>modernización productiva y tecnológica</b>. Bajo la administración del ministro <b>Roberto Linares</b>, la institución avanza en la incorporación de herramientas que buscan elevar la productividad, mejorar la competitividad del productor y garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad para la población.Entre los ejes estratégicos se encuentran la <b>agricultura de precisión</b>, el uso de <b>herramientas digitales para la gestión de fincas</b>, sistemas de <b>riego tecnificado, monitoreo satelital de cultivos</b> y el fortalecimiento de <b>bancos de datos agroclimáticos</b>, orientados a una toma de decisiones más eficiente. A ello se suma la innovación en <b>semillas mejoradas</b>, la <b>mecanización agrícola</b> y la capacitación continua de productores.El MIDA también mantiene programas enfocados en la <b>sostenibilidad y adaptación al cambio climático</b>, promoviendo prácticas responsables con el ambiente, así como el acceso a asistencia técnica, financiamiento y mercados, especialmente para pequeños y medianos productores.En paralelo, el <b>Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)</b>, creado por la <b>Ley 13 del 25 de enero de 1973</b>, celebró sus 53 años en un contexto de <b>transformación institucional</b>, con miras a consolidarse como el principal brazo financiero del sector primario del país.La entidad avanza en su proceso de reconversión hacia el <b>Instituto de Fomento Agropecuario (IFA)</b>, alineado con las directrices del presidente <b>José Raúl Mulino</b>, con un nuevo modelo de atención enfocado en <b>micro y pequeños productores</b>, que integra financiamiento, acompañamiento especializado, capacitación, transferencia tecnológica y herramientas para mejorar la productividad.Para 2026, el panorama financiero se proyecta favorable, con una <b>estimación presupuestaria superior a los $45 millones</b>, lo que permitiría ampliar en un <b>20 % la cobertura de comunidades beneficiadas</b> y fortalecer los rubros de mayor demanda del sector agropecuario.Según cifras de la Gerencia de Crédito, entre <b>noviembre de 2024 y octubre de 2025</b> los préstamos aprobados superaron los <b>$46 millones</b>. El sector <b>pecuario</b> concentró el 49% de los desembolsos, con más de <b>$16 millones</b>, seguido de la actividad <b>agrícola</b> con el 27% (más de <b>$9 millones</b>), mientras que el 24% restante correspondió a otras actividades productivas.En materia de recuperación, el BDA reportó resultados positivos en 2025, con <b>$37.4 millones en capital recuperado</b>, equivalente al <b>112.12%</b>, y <b>$3.5 millones en intereses</b>. Adicionalmente, el proceso de reestructuración permitió <b>ahorros operativos por $4.8 millones</b> durante el año.A 53 años de su creación, tanto el MIDA como el BDA ratifican su compromiso con un <b>agro más moderno, eficiente y sostenible</b>, consolidando políticas públicas e instrumentos financieros orientados a fortalecer la producción nacional y el futuro del campo panameño.