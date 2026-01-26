El agro panameño entra en una etapa de mayor productividad y financiamiento

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) conmemoraron este domingo 25 de enero su 53 aniversario de fundación, reafirmando su papel estratégico en el fortalecimiento del sector agropecuario, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de Panamá.

El MIDA, creado mediante la Ley 12 del 25 de enero de 1973, celebró más de cinco décadas de gestión orientadas al impulso del agro nacional, en un contexto marcado por una nueva etapa de modernización productiva y tecnológica. Bajo la administración del ministro Roberto Linares, la institución avanza en la incorporación de herramientas que buscan elevar la productividad, mejorar la competitividad del productor y garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad para la población.

Entre los ejes estratégicos se encuentran la agricultura de precisión, el uso de herramientas digitales para la gestión de fincas, sistemas de riego tecnificado, monitoreo satelital de cultivos y el fortalecimiento de bancos de datos agroclimáticos, orientados a una toma de decisiones más eficiente. A ello se suma la innovación en semillas mejoradas, la mecanización agrícola y la capacitación continua de productores.

El MIDA también mantiene programas enfocados en la sostenibilidad y adaptación al cambio climático, promoviendo prácticas responsables con el ambiente, así como el acceso a asistencia técnica, financiamiento y mercados, especialmente para pequeños y medianos productores.

En paralelo, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), creado por la Ley 13 del 25 de enero de 1973, celebró sus 53 años en un contexto de transformación institucional, con miras a consolidarse como el principal brazo financiero del sector primario del país.

La entidad avanza en su proceso de reconversión hacia el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), alineado con las directrices del presidente José Raúl Mulino, con un nuevo modelo de atención enfocado en micro y pequeños productores, que integra financiamiento, acompañamiento especializado, capacitación, transferencia tecnológica y herramientas para mejorar la productividad.

Para 2026, el panorama financiero se proyecta favorable, con una estimación presupuestaria superior a los $45 millones, lo que permitiría ampliar en un 20 % la cobertura de comunidades beneficiadas y fortalecer los rubros de mayor demanda del sector agropecuario.

Según cifras de la Gerencia de Crédito, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 los préstamos aprobados superaron los $46 millones. El sector pecuario concentró el 49% de los desembolsos, con más de $16 millones, seguido de la actividad agrícola con el 27% (más de $9 millones), mientras que el 24% restante correspondió a otras actividades productivas.

En materia de recuperación, el BDA reportó resultados positivos en 2025, con $37.4 millones en capital recuperado, equivalente al 112.12%, y $3.5 millones en intereses. Adicionalmente, el proceso de reestructuración permitió ahorros operativos por $4.8 millones durante el año.

A 53 años de su creación, tanto el MIDA como el BDA ratifican su compromiso con un agro más moderno, eficiente y sostenible, consolidando políticas públicas e instrumentos financieros orientados a fortalecer la producción nacional y el futuro del campo panameño.