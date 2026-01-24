Temporada seca en Panamá vuelve a tensionar la respuesta estatal al agro

Panamá atraviesa la temporada seca y, como cada año, la presión vuelve a concentrarse sobre el sector agropecuario, especialmente en las zonas más vulnerables del país. En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reiteró su respaldo a los pequeños productores mediante una serie de acciones puntuales que buscan mitigar los efectos de la escasez de agua, aunque con una capacidad operativa limitada.

Desde la provincia de Coclé, el MIDA, a través de su Dirección de Ingeniería Rural y Riego, avanza en la ejecución de trabajos como la apertura de pozos profundos, la rehabilitación de caminos de producción y la implementación de sistemas de riego parcelario. Hasta el momento, abrieron tres pozos de un total de 10 programados inicialmente para la provincia, mientras trabajan en la rehabilitación de 246 kilómetros de vías de acceso a zonas productivas, también conocido “camino de producción”.

Este año, la presión sobre el sector agropecuario coincide con un escenario climático más exigente. De acuerdo con el más reciente boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), marzo será uno de los meses más calurosos de la temporada seca, con lluvias mínimas y mayor estrés hídrico, especialmente en la vertiente del Pacífico y el Arco Seco. Estas condiciones elevan la demanda de agua y aumentan los costos operativos de la producción agrícola y ganadera.

Según la directora de Ingeniería Rural y Riego, Marilyn Ramírez Ferrari, las provincias dentro del Arco Seco concentran la prioridad institucional debido a su mayor vulnerabilidad a la escasez de agua. En estas regiones, el MIDA mantiene proyectos de riego a nivel de finca y la entrega de mini bombas para la extracción de agua, con el objetivo de sostener la producción durante la temporada seca.

No obstante, la ejecución de estas acciones se desarrolla en un escenario de restricciones técnicas. Ramírez Ferrari informó que la institución se encuentra en proceso de adquirir una perforadora de alta tecnología, con capacidad para alcanzar hasta 1,000 metros de profundidad, lo que permitiría ampliar la apertura de pozos a unas 20 unidades por provincia. Mientras tanto, el MIDA continúa operando con solo dos perforadoras, lo que limita la programación a unos 10 pozos por provincia.

A estas limitaciones se suma la necesidad de identificar y adecuar reservorios de agua para la captación y almacenamiento del recurso, una tarea clave para garantizar la producción agropecuaria durante la estación seca, pero que requiere inversiones sostenidas y mayor capacidad logística.

Desde el sector productivo, la lectura es más cautelosa. El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Samuel Vernanza, señaló a La Estrella de Panamá que el Plan Sequía, que en años anteriores centralizaba la respuesta estatal durante la época seca, “quedó inactivo como tal desde el año pasado”.

“El MIDA tiene una dirección de ingeniería rural y riego que debe tener alguna programación para la apertura de pozos y abrevaderos como paliativos de época seca para los productores”, afirmó Vernanza. Sin embargo, advirtió que “el escaso equipo del que disponen generalmente está comprometido o dañado”, lo que reduce el alcance real de las acciones en campo.

Ante este panorama, algunos productores han optado por buscar apoyo fuera del aparato estatal. “En el caso nuestro estamos adelantando gestiones con algunos organismos y empresas privadas”, indicó el dirigente ganadero.

La temporada seca vuelve así a poner sobre la mesa un desafío estructural para el agro panameño: la necesidad de pasar de respuestas puntuales a una estrategia sostenida que permita enfrentar, año tras año, un período que dejó de ser excepcional y se convirtió en parte recurrente del calendario productivo del país.