BDA busca reforzar financiamiento agrícola con $2.3 millones para pequeños productores

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) presentó a la Comisión de Presupuesto en la Asamblea Nacional un traslado de partida por $2.3 millones con el fin de reforzar su programa de crédito agropecuario y garantizar apoyo directo al microproductor y pequeño productor, principalmente en los rubros de cebolla, maíz, tomate y hortalizas.

De acuerdo con la entidad, $1.5 millones se enfocarán en productores de cebolla en las provincias de Coclé, Los Santos y Chiriquí, mientras que otros $500 mil se destinarán a cultivos de maíz, tomate y diversas hortalizas.

Para contar con los fondos necesarios, el BDA reducirá las partidas asignadas al programa de equipamiento y a la adquisición de terrenos, con el objetivo de priorizar la liquidez de los créditos.

La medida busca garantizar financiamiento oportuno a los pequeños productores y contribuir a la sostenibilidad de la producción agrícola en las regiones con mayor actividad del sector.