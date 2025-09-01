  1. Inicio
BDA busca reforzar financiamiento agrícola con $2.3 millones para pequeños productores

Productores de cebolla serán los principales beneficiados con la reasignación de recursos, en un plan que busca reforzar la sostenibilidad del agro panameño.
Productores de cebolla serán los principales beneficiados con la reasignación de recursos, en un plan que busca reforzar la sostenibilidad del agro panameño. BDA
Adriana Berna
  • 01/09/2025 19:56
Para atender la demanda de microproductores y pequeños productores, el BDA redirigirá $2.3 millones hacia el crédito agropecuario, priorizando rubros como cebolla, maíz y tomate.

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) presentó a la Comisión de Presupuesto en la Asamblea Nacional un traslado de partida por $2.3 millones con el fin de reforzar su programa de crédito agropecuario y garantizar apoyo directo al microproductor y pequeño productor, principalmente en los rubros de cebolla, maíz, tomate y hortalizas.

De acuerdo con la entidad, $1.5 millones se enfocarán en productores de cebolla en las provincias de Coclé, Los Santos y Chiriquí, mientras que otros $500 mil se destinarán a cultivos de maíz, tomate y diversas hortalizas.

Para contar con los fondos necesarios, el BDA reducirá las partidas asignadas al programa de equipamiento y a la adquisición de terrenos, con el objetivo de priorizar la liquidez de los créditos.

La medida busca garantizar financiamiento oportuno a los pequeños productores y contribuir a la sostenibilidad de la producción agrícola en las regiones con mayor actividad del sector.

