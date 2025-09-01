BDA busca reforzar financiamiento agrícola con $2.3 millones para pequeños productores

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) presentó a la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a></b> en la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> un traslado de partida por <b>$2.3 millones</b> con el fin de reforzar su <b>programa de crédito agropecuario</b> y garantizar apoyo directo al microproductor y pequeño productor, principalmente en los rubros de cebolla, maíz, tomate y hortalizas.De acuerdo con la entidad, <b>$1.5 millones</b> se enfocarán en productores de cebolla en las provincias de <b>Coclé, Los Santos y Chiriquí</b>, mientras que otros <b>$500 mil</b> se destinarán a cultivos de maíz, tomate y diversas hortalizas.Para contar con los fondos necesarios, el BDA reducirá las partidas asignadas al <b>programa de equipamiento</b> y a la <b>adquisición de terrenos</b>, con el objetivo de priorizar la liquidez de los créditos.La medida busca <b>garantizar financiamiento oportuno</b> a los pequeños productores y contribuir a la sostenibilidad de la producción agrícola en las regiones con mayor actividad del sector.