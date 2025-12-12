Gobierno se distancia de Carretero

De amigo del poder, a desconocido. El Gobierno Nacional adopta un discurso de distanciamiento tras la inclusión de Ramón Carretero Napolitano en el listado de nacionales especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, mejor conocida como Lista Clinton.

“Las decisiones que tome el gobierno de los Estados Unidos son propias del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros como gobierno panameño nada más podemos observar lo que ellos como gobierno decidan”, manifestó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac este viernes 12 de diciembre. “Nosotros como gobierno no tenemos ningún tipo de comercio, ni hay absolutamente nada con el señor Ramón Carretero hasta donde conozco yo”, enfatizó.

En octubre de este año, el Ministerio de Seguridad (Minseg) fue cuestionado por un acto público para adquirir botas y uniformes en el que la empresa seleccionada fue Max Gear, empresa vinculada a Félix Falabella Napolitano, asesor presidencial y primo de Ramón Carretero Napolitano. El diputado Jhonathan Vega cuestionó la licitación denunciando posible conflicto de intereses y afirmando que la empresa está “vinculada a los empresarios Ramón Carretero y Félix Falabella”. Ambos empresarios han sido relacionados también con contratos en Cuba y Venezuela.

”La OFAC es la que controla esas listas y es adecuada con la seguridad nacional de nuestro país. Al final del día, personas que estén haciendo negocios con gobiernos como el de Cuba o el de Venezuela, me imagino deben temer estar en esas listas”, declaró el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.