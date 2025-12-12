Panamá traza hoja de ruta para dinamizar y modernizar el comercio exterior

El Gobierno Nacional instaló oficialmente el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) y presentó el Plan Nacional de Facilitación del Comercio 2025-2030, una hoja de ruta para modernizar procesos y reforzar la competitividad del país.

El espacio, presidido por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, busca coordinar a todas las entidades vinculadas al comercio exterior y articular esfuerzos con el sector privado.

Moltó destacó que “el CNFC permite trabajar como un solo equipo de Gobierno, junto al sector privado, para fortalecer la forma en que Panamá se inserta en el comercio internacional”.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del presidente José Raúl Mulino para posicionar a Panamá como un hub confiable y eficiente, generar oportunidades para las empresas y dinamizar la economía.

El Comité reúne a instituciones de aduanas, puertos, logística, seguridad, transporte, agricultura, salud y finanzas, e incorpora la perspectiva técnica y estratégica del sector privado. Contará además con una Secretaría Técnica que impulsará interoperabilidad, eficiencia y cooperación interinstitucional.

El Plan 2025-2030 está estructurado en cinco pilares estratégicos, orientados a mejorar flujos comerciales, fortalecer la coordinación, avanzar en transformación digital, optimizar la gestión fronteriza y profundizar la integración regional.

El evento contó con la participación de la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, y de los organismos multilaterales que acompañaron la elaboración del Plan: la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como socios cooperantes y financieros clave.

La representante del BID en Panamá, Gloria Lugo, afirmó que la facilitación del comercio “es una herramienta poderosa de desarrollo económico y social”, mientras que Mario Rodolfo Salazar, director ejecutivo de la SIECA, señaló que el Plan avanza alineado con los lineamientos del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco).

La presentación oficial estuvo a cargo de Linda Castillo, jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del MICI, seguida de la entrega formal del documento.

Autoridades del Gobierno, representantes del sector privado y organismos internacionales coincidieron en que el proceso constituye un esfuerzo país para modernizar procedimientos, facilitar el comercio e impulsar la competitividad, consolidando a Panamá como referente logístico regional.