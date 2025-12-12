María Corina Machado: ‘Maduro se irá con o sin negociación’

En tanto, diversos medios de comunicación dieron cuenta de más detalles sobre la operación que logró sacar a Machado de Venezuela rumbo a la capital noruega. El operativo secreto iniciado el pasado martes – que implicó movimientos terrestres y marítimos, y tomó entre 15 y 16 horas - supuso la superación de diversos controles militares dentro del territorio venezolano. Desde un puerto desconocido con vistas al golfo de Venezuela, se subió a una barca de madera rumbo a la isla de Cura<a rel="nofollow" href="https://www.google.com/search?sca_esv=fc08007a95d58d70&amp;rlz=1C1CHBD_enPA1184PA1184&amp;sxsrf=AE3TifNN6UxP_k4yKKEM6H4GSq9o-8EhCQ:1765581078274&amp;q=Cura%C3%A7ao&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiRo_iHlrmRAxV8QjABHf_5K_wQxccNegQIRhAB">ç</a>ao, a la espera de una lancha de rescate que se encontraba en alta mar, desafiando el frío y el mar picado. Navegando por horas solamente con la luz de la luna, con el fin de burlar los radares de navegación.'Hubo momentos que sentí que había un riesgo real', confesó Machado en <b>NTN24</b>, quien recién llegada a Cura<a rel="nofollow" href="https://www.google.com/search?sca_esv=fc08007a95d58d70&amp;rlz=1C1CHBD_enPA1184PA1184&amp;sxsrf=AE3TifNN6UxP_k4yKKEM6H4GSq9o-8EhCQ:1765581078274&amp;q=Cura%C3%A7ao&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiRo_iHlrmRAxV8QjABHf_5K_wQxccNegQIRhAB">ç</a>ao se subió a un avión de bandera mexicana que la trasladó finalmente a Oslo. Antes de llegar a Noruega, la aeronave hizo escala en Maine (Estados Unidos).La cadena CBS entrevistó en exclusiva al responsable de la operación denominada ‘Dinamita Dorada’: el exmiembro de las fuerzas especiales estadounidenses Bryan Stern quien subrayó la peligrosidad que entrañó la misión para llevar a la Premio Nobel de la Paz a Oslo. Stern – quien pertenece a la fundación Grey Bull Rescue, integrada por exmilitares estadounidenses – aclaró que si bien la administración Trump facilitó extraoficialmente la inteligencia para el operativo no financió el mismo. La prioridad, según Stern, nunca fue llegar a tiempo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel. 'Nos preocupábamos por salvar nuestras vidas', enfatizó el veterano de guerra.Machado aseguró que eventualmente regresará a Venezuela. Una misión que la misma líder opositora admite que será aún más compleja que su salida del país suramericano.Para Sandra Borda, profesora asociada del departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes (Colombia), los desplazamientos de Machado actúan como una prueba de estrés para la autoridad del Gobierno venezolano.'La salida y eventualmente el regreso de ella pueden significar también un proceso de deterioro del control que mantiene el Gobierno sobre el territorio. Se suponía que nadie podía entrar y salir y se suponía que estas figuras de la oposición estaban todas vetadas y totalmente controladas por el Gobierno. Luego si ella pudo salir y además si puede volver a entrar, eso es un golpe para la imagen de fortaleza y control que tiene el Gobierno', dijo al ser consultada por la agencia EFE.